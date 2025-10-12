Göztepe’de Stoilov rüzgarı! Bulgar teknik adam iki yılda tarihe geçti

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Kayıt yenileme ve başvuru: e-Devlet / Diyanet İşleri Başkanlığı

Kura tarihi: Ekim 2025 (Kesin tarih Diyanet tarafından ilan edilecek)

Diyanet, otomatik kayıt uygulaması bulunmadığını da vurguladı. Bu nedenle, hacı adaylarının başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

Hacı adayları, “hac.gov.tr” sitesinden kura duyurularını takip edebilir. Önemli nokta, kayıt işlemini tamamlamayan adayların kura dışında kalacak olması.

Geçtiğimiz yıl, hac kuraları 31 Ekim 2024’te gerçekleştirilmişti. 2026 kuralarının da benzer tarihlerde olacağı öngörülüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2026 yılı hac kurasının Ekim ayı içinde noter denetiminde yapılacağını açıkladı.

