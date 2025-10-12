Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2026 yılı hac kurasının Ekim ayı içinde noter denetiminde yapılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz yıl, hac kuraları 31 Ekim 2024’te gerçekleştirilmişti. 2026 kuralarının da benzer tarihlerde olacağı öngörülüyor.
Kura süreci ve kayıt şartları
Hacı adayları, “hac.gov.tr” sitesinden kura duyurularını takip edebilir. Önemli nokta, kayıt işlemini tamamlamayan adayların kura dışında kalacak olması.
Diyanet, otomatik kayıt uygulaması bulunmadığını da vurguladı. Bu nedenle, hacı adaylarının başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.
Takip ve Bilgilendirme
-
Kura tarihi: Ekim 2025 (Kesin tarih Diyanet tarafından ilan edilecek)
-
Kayıt yenileme ve başvuru: e-Devlet / Diyanet İşleri Başkanlığı
-
Kura sonuçları: hac.gov.tr