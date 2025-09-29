Hac ön müracaat sürecinin 21 Eylül’de tamamlanmasının ardından, gözler 2026 yılı hac kura tarihine çevrildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor.

Kura tarihi için resmi duyuru bekleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura tarihiyle ilgili henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara göre çekilişlerin genellikle Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında gerçekleştirildiği biliniyor.

Kura çekilişi nasıl izlenecek?

Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Böylece süreç şeffaf şekilde yürütülecek.

Sonuçlar e-Devlet’ten öğrenilecek

Kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle sorgulanabilecek. Ayrıca, kurada adı çıkan adaylara kısa mesaj yoluyla da bilgilendirme yapılacak.

E-Devlet şifresi nasıl alınır?

Sonuçları sorgulamak için gereken e-Devlet şifresi, Türkiye genelindeki PTT şubelerinden temin edilebiliyor.