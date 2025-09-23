2026 yılı yaklaşırken maaş artışlarına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik tahminlerini paylaştı.

Asgari Ücrette En Az %20 Zam Beklentisi

2025’te yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL’ye yükselen asgari ücret için Erdursun, 2026 başında en az yüzde 20 artış öngörüyor. Bu durumda asgari ücretin 26 bin 524 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Erdursun, işverenlerin üzerindeki yükü hafifletmek için seyyanen destek, vergi indirimi ve prim oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Memur ve Emekli Maaşları

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30’a yaklaşacağını belirten Erdursun, memur ve memur emeklilerine yüzde 18, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12 oranında zam yapılabileceğini söyledi.

“Maaşlar Kiraya Yetmiyor”

Erdursun, mevcut maaş düzeylerinin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını dile getirdi:

• En düşük emekli aylığı: 16 bin 881 TL

• Ortalama kira: 20 bin TL

“Bugün en düşük emekli maaşı, kiraya bile yetmeyecek durumda. Bu koşullarda refah artışından söz etmek mümkün değil.” dedi.

Çözüm Önerileri

Uzman, maaşların yalnızca enflasyona endekslenmesinin yetersiz olduğunun altını çizerek şu önerilerde bulundu:

• Enflasyonun üzerinde artış yapılmalı

• Seyyanen zam uygulanmalı

• Vergiler azaltılmalı

• Sigorta primleri düşürülmeli

Böylece 2026’da maaşlara yapılacak düzenlemelerle çalışanların ve emeklilerin alım gücünün korunup korunamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.