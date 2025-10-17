Devlet memurlarının saat başı fazla mesai ücreti, 2026 yılında yüzde 29,3 artışla 12,80 liradan 16,55 liraya çıkacak. Yeni düzenleme, makam şoförleri ve üst düzey yöneticiler için farklı ödeme oranlarını da kapsıyor.

2025 yılında 12,80 lira olan memur fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren 16,55 liraya yükselecek. AA muhabirinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nden derlediği bilgiye göre artış oranı yüzde 29,3 olacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri ve genel müdürlük merkez teşkilatlarında çalışan şoförlere ayda 60–90 saati geçmemek üzere saat başına 17,60 lira ödeme yapılacak.

Kurul başkanı, genel müdür, vali, general, amiral gibi üst düzey yöneticiler için ise aylık toplam 450 saati geçmemek şartıyla saat başına 17,60 lira fazla mesai ödenecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan personel, izin verilmeden yapılan fazla çalışmalar için ayda 90 saati aşmamak koşuluyla saat başına 16,55 lira ek ödeme alacak.

Meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saati sonrasında fiilen yapılan fazla çalışmalar için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28,20 lira ödeme yapılacak.

Yeni gündelik tutarları

Harcırah Kanunu uyarınca TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik, 715 liradan 925 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları ve üst düzey kamu yöneticilerinin gündelikleri 686 liradan 900 liraya yükseldi. Ek göstergesi 8 bin ve üzeri memurlar için 890 lira, en alt kademe memurlar için 850 lira ödenecek.