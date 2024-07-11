Washington D.C.'de gerçekleştirilen 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Zirve sonuçlarına göre, 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak. NATO müttefikleri, Ukrayna'ya destek sözü verirken Çin'e de Rusya'ya desteğini sonlandırma çağrısında bulundu.

2026 Zirvesi Türkiye'de

NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından 2026 zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

NATO müttefikleri, Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar askeri yardım sağlama kararı aldı. Bildirgede, Ukrayna'nın NATO üyeliği de dahil olmak üzere tam Avrupa-Atlantik entegrasyonuna destek verileceği belirtildi. "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" ifadesiyle, ülkenin NATO üyeliği sürecinin devam edeceği vurgulandı.

Rusya ve Çin'e çağrı

Bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının tek sorumlusu olduğu belirtilirken, Çin'e de Rusya'ya verdiği maddi ve siyasi desteği durdurma çağrısı yapıldı. Çin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehditleri ve nükleer cephaneliğinin hızla genişlemesi konusundaki endişeler dile getirildi.

Bölgesel güvenlik

NATO, terörle mücadelenin kolektif savunma açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Terörist tehditlere kararlılıkla karşı koymaya devam edileceği bildirildi.

Bildirge, Batı Balkanlar ve Karadeniz bölgelerinin stratejik öneme sahip olduğunu ve NATO'nun bu bölgelerin güvenliği ve istikrarına güçlü bağlılığını sürdüreceğini belirtti. Karadeniz bölgesinin güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne de atıf yapıldı.