AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 2026 yılı için Türkiye’nin reform ve değişim yılı olacağını açıkladı. Açıklamada kamu yönetiminde şeffaflık, denetim ve liyakat gibi ilkeler ön plana çıkarıldı.

Reform ve değişim vurgusu

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti’nin 25 yıldır sessiz devrimler gerçekleştirdiğini belirtti. “Kurulduğu günden bu yana siyaseti statükonun değil, değişimin ve milletin lehine dönüştürdük. 2026 yılı bizim için reform ve değişim yılı olacak” dedi.

CHP’li belediyelere eleştiri

Yayman, CHP’li belediyelerdeki uygulamaları eleştirerek, kamu kaynaklarının ranta dönüştürüldüğünü savundu. Yeni dönemde yerel yönetim ve kamu idaresinde “şeffaflık, denetim, etkinlik, yerindelik, verimlilik, hesap verebilirlik ve liyakat” ilkeleri ekseninde reform seferberliği uygulanacağını açıkladı.

21. yüzyıl hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, sanayi dönüşümü, dijital ve yeşil kalkınma ile üretim ekonomisine geçiş için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Yayman, reform dalgasının gelecek nesillerin Türkiye’sini de şekillendireceğini vurguladı. “Biz inanıyoruz ki AK Parti, hem aziz milletimizin hem de demokrasimizin yenilenme iradesidir. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız” ifadelerini kullandı.