ABD Darphanesi, 2026 yılı için basılacak 1 Dolar İnovasyon Madeni Paralarının tasarımlarını açıkladı. Bu yıl öne çıkan isim, teknoloji dünyasının öncüsü ve Apple’ın kurucu ortağı Steve Jobs oldu.

2018’den bu yana her yıl, Amerika’daki inovasyonları ve öncü bireysel veya grup çabalarını onurlandırmak amacıyla özel madeni paralar çıkarılıyor. Jobs’u temsil eden madeni para, gençlik yıllarını, Kaliforniya manzarası önünde bağdaş kurmuş bir şekilde tasvir ediyor. Darphane açıklamasında, “Tepe ve meşe ağaçlarının bulunduğu manzarayla yakalanan Jobs’un duruşu ve ifadesi, karmaşık teknolojiyi doğa kadar sezgisel ve organik bir şeye dönüştürme vizyonuna nasıl ilham verdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Farklı eyaletlerin inovasyonları da madeni paraya taşınıyor

Darphane, her eyalet ve bölgeden yenilikleri ve yenilikçileri ön plana çıkarmak için valiler ve diğer yetkililerle iş birliği yapıyor. Steve Jobs, doğduğu ve Apple’ı yönettiği Kaliforniya’yı temsil ediyor.

Ayrıca, Iowa’dan Dr. Norman Borlaug ve Wisconsin’deki Cray-1 süper bilgisayarı tasarımı da diğer 1 Dolar madeni paralarda yer alacak. Bu projeler, hem bireysel hem de bölgesel inovasyonları görünür kılmayı amaçlıyor.