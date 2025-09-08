Ekonomi yönetiminin yol haritasını belirleyen 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda en dikkat çeken başlıklardan biri, çalışanların maaşlarından zorunlu kesinti yapılmasını öngören Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.

Maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılacak

2026 yılının ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesi planlanan TES kapsamında, çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Aynı oranda işverenin de katkı yapması zorunlu olacak.

Devlet katkısı eklenecek

Çalışan ve işveren kesintilerinin üzerine yüzde 30 oranında devlet katkısı dahil edilecek. Böylece çalışanların bireysel emeklilik birikimleri daha hızlı artacak.

SGK’dan bağımsız işlenecek

Sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen bağımsız şekilde işleyecek. Çalışanların TES’ten yararlanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek.

Emeklilik koşulları

TES kapsamında emekli olmak için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı aranacak. Sistemde biriken primler, SGK’dan alınan temel emekli maaşına ek destek sağlayacak.