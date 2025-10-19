Avrupa Birliği (AB), elektronik cihazlarda şarj standardını tek tip hale getirmek için önemli bir adım daha attı. 2024 itibarıyla telefon ve tabletlerde USB-C zorunluluğunu yürürlüğe koyan AB, kapsamı artık dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, monitörler, yönlendiriciler ve set üstü kutulara kadar genişletiyor.

Yeni düzenleme kapsamında, 2028 yılı itibarıyla tüm harici güç kaynaklarının (adaptörlerin) USB-C bağlantı noktasıyla donatılması ve çıkarılabilir kablo standardına geçilmesi zorunlu olacak.

240 W’a kadar güç sağlayan USB-C adaptörler geliyor

Tom’s Hardware’de yer alan habere göre, AB’nin yeni mevzuatı 240 watt’a kadar güç sağlayan tüm adaptörleri kapsayacak. Bu sayede aynı şarj cihazı, hem bir dizüstü bilgisayarı hem de bir oyun konsolunu destekleyebilecek.

Düzenleme, USB Güç Dağıtımı (USB-PD) standardını esas alacak. Bu teknoloji, cihazın ihtiyacına göre akım ve voltajı otomatik olarak ayarlayarak daha güvenli, hızlı ve verimli şarj olanağı sunacak.

Oyun konsolları ve monitörler de kapsama dahil

Yeni kurallar sadece bilgisayar ve telefonlarla sınırlı değil. Oyun konsolları, monitörler, set üstü kutular, Ethernet PoE enjektörleri ve hatta bazı akıllı ev cihazları da USB-C standardına geçmek zorunda kalacak.

Bu sayede kullanıcılar, her cihaz için ayrı bir adaptör taşıma ihtiyacından kurtulacak ve elektronik atık miktarı azaltılacak.

Sürdürülebilirlik ve uyumluluk hedefleniyor

AB Komisyonu yetkilileri, kararın ana amacının sürdürülebilir tüketimi desteklemek, elektronik atıkları azaltmak ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak olduğunu belirtiyor.

Yeni düzenleme, üreticilere geçiş için birkaç yıl süre tanıyacak. 2028 sonrasında piyasaya sürülecek yeni cihazların bu standartlara uyması zorunlu hale gelecek.