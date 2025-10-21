Orionid Meteor Yağmuru, 21 Ekim 2025 gecesi gökyüzünde en yoğun şekilde görülecek. Saatte 20 meteora kadar gözlemlenebilecek bu doğa olayını İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya’dan izlemek mümkün olacak.

Orionid Meteor Yağmuru nedir?

Orionid Meteor Yağmuru, her yıl Ekim ayında görülen ve saatte ortalama 20 meteora kadar gözlemlenebilen önemli bir meteor yağmuru olarak kabul ediliyor. Gökyüzünde etkileyici bir ışık gösterisi sunuyor ve gökyüzü meraklılarının ilgisini çekiyor.

21 Ekim’de saat kaçta izlenecek?

Meteor yağmuru, 21 Ekim 2025 gecesi en yoğun şekilde gerçekleşecek. Saatler gece boyunca, özellikle gece yarısından sonra gökyüzü karardığında en iyi gözlem koşulları oluşacak.

Hangi şehirlerden izlenebilir?

İstanbul: Işık kirliliği az olan sahil ve park alanları tercih edilmeli. Kıbrıs gazisi Tan son yolculuğuna uğurlandı İçeriği Görüntüle

İzmir: Ege sahilleri ve yüksek tepeler gözlem için uygun.

Ankara: Şehir merkezinden uzak, açık alanlar tercih edilmeli.

Bursa: Ormanlık ve kırsal alanlar daha iyi gözlem imkânı sunuyor.

Antalya: Sahil şeridi ve açık arazilerde izlenebilir.

İzleme ipuçları