AYDEM Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
21 Eylül Pazar günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
21 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Merkezefendi ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Haciyüplü Mahallesi, Kayalar Mahallesi, Haciyüplü Bulvarı, Akça Caddesi, 3121, 3126, 3123, 3099 Sokaklar ve çevresi
Merkez ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Şemikler Mahallesi, Çınkaya Bulvarı, Hilal Evler Sitesi, 3008, 3009, 3003, 3010, 3013 Sokaklar ve çevresi
Pamukkale ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Pelitlibağ Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, 1115, 1116, 1225 Sokaklar ve çevresi
Buldan ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:30 - 15:30
Kesinti Bölgeleri: Yenicam Mahallesi ve özel trafolu müşteriler
Çivril ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Koçak Mahallesi
Tavas ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 11:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Medet Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
Acıpayam ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Çakır Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
Çameli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 11:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Gürsu Mahallesi
Çal ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 15:00 - 16:30
Kesinti Bölgeleri: Kaplanlar Mahallesi, Kömürelli Sokak
Sarayköy ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Köprübaşı Mahallesi, Mesut Öğün, Akça Enerji
Serinhisar ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 17:00
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, enerji üretim tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, Botaş Serinhisar Vana)
Babadağ ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Yeniköy Mahallesi
Baklan ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Dağal Mahallesi
Bekilli ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Bükrüce, Gömce Mahallesi, Ahmet Koç GES
Beyağaç ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 01:00 - 06:00
Kesinti Bölgeleri: Beyağaç ilçesinin mahalleleri ve bağlı ara sokaklar
Çardak ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 13:00 - 18:00
Kesinti Bölgeleri: İstiklal Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi (Kısmi kesinti)
Güney ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Aşağıçeşme Mahallesi ve bağlı ara sokaklar
Honaz ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 01:00 - 01:30
Kesinti Bölgeleri: Honaz ilçe merkezi, Gürleyik, Emirazızlı, Karateke, Ovacık mahalleleri ve tünel inşaatı şantiyeleri
Kale ilçesinde elektrik kesintisi
Tarih: 21 Eylül 2025, 01:00 - 06:00
Kesinti Bölgeleri: Kale ilçesinin mahalleleri ve bağlı ara sokaklar
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
