GDZ Elektrik, 21 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
21 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Aliağa ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 08:30 - 16:30
-
Kesinti Bölgeleri: Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
Balçova ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 00:00 - 07:00
-
Kesinti Bölgeleri: Çetin Emec Mahallesi, Selway Alış Veriş Merkezi
Bayındır ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Demircilik Mahallesi 3/1 Trafosu, Fatih Mahallesi 3/2 Trafosu, Mithatpaşa Mahallesi ve civarı
Bayraklı ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı
Bergama ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 16:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Kooperatifi civarı
Beydağ ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır Özel Trafolar ve çevresi
Bornova ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı
Buca ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 11:00
-
Kesinti Bölgeleri: Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi ve civarı
Çeşme ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 11:00
-
Kesinti Bölgeleri: Alaçatı Mahallesi, Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı civarı
Çiğli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ataşehir Mahallesi, 8216 - 8219 - 8221 - 8211/8 Sokaklar ve civarı
Dikili ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kabakum Doktorlar Sitesi
Foça ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 10:30
-
Kesinti Bölgeleri: Eski Foça, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü, Hanedan Özel Trafo, Foça Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve civarı
Gaziemir ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atıfbey Mahallesi
Güzelbahçe ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı ve çevresi
Karabağlar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 01:00 - 01:15
-
Kesinti Bölgeleri: Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Karaburun ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 13:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan - Manal, Körfez, Kamukent Mevkii ve civarı
Karşıyaka ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Esentepe Mahallesi, 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı
Kemalpaşa ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yiğitler Mahallesi, Yiğitler Yolu, Aşağı Sokak, Meningeç Mevkii ve civarı
Kiraz ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 12:30 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Taşlıyatak Mahallesi, Demirayaklar Sokak, İğdeli Mahallesi ve civarı
Konak ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Azizye Mahallesi, 710-711 Sokaklar ve civarı
Menderes ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Oğlananası Mahallesi
Menemen ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 13:30 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yahşelli Mahallesi, 6321, 6323, 6324 Sokaklar ve civarı
Narlıdere ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Gülbeste, Yenikale Sokaklar ve civarı
Ödemiş ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kerpiçlik Mahallesi
Seferihisar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Seferihisar Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi
Selçuk ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, Semih Çakıroğlu Caddesi, Kubilay Caddesi ve civarı
Tire ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Pronen - Sya Ges, Solarus Ge, Titiz Ges ve civarı
Torbalı ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Pancar Mahallesi, Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz ve civarı
Urla ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr