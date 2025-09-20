GDZ Elektrik, 21 Eylül Pazar günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

21 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

Aliağa ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 08:30 - 16:30

  • Kesinti Bölgeleri: Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat

Balçova ilçesinde elektrik kesintisi

Bayındır ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Demircilik Mahallesi 3/1 Trafosu, Fatih Mahallesi 3/2 Trafosu, Mithatpaşa Mahallesi ve civarı

Bayraklı ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00

  • Kesinti Bölgeleri: Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı

Bergama ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 16:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Kooperatifi civarı

Beydağ ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00

  • Kesinti Bölgeleri: Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır Özel Trafolar ve çevresi

Bornova ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı

Buca ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 11:00

  • Kesinti Bölgeleri: Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi ve civarı

Çeşme ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 11:00

  • Kesinti Bölgeleri: Alaçatı Mahallesi, Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeleri, Kutlu Aktaş Barajı civarı

Çiğli ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Ataşehir Mahallesi, 8216 - 8219 - 8221 - 8211/8 Sokaklar ve civarı

Dikili ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kabakum Doktorlar Sitesi

Foça ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 10:30

  • Kesinti Bölgeleri: Eski Foça, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü, Hanedan Özel Trafo, Foça Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve civarı

Gaziemir ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 13:00

  • Kesinti Bölgeleri: Atıfbey Mahallesi

Güzelbahçe ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Çetin, Kavaklı, Cami, Gönül, Asansör, Alan, Yaka, Dede, Poyraz, Payamlı ve çevresi

Karabağlar ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 01:00 - 01:15

  • Kesinti Bölgeleri: Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karaburun ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 13:00 - 15:00

  • Kesinti Bölgeleri: TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan - Manal, Körfez, Kamukent Mevkii ve civarı

Karşıyaka ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Esentepe Mahallesi, 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı

Kemalpaşa ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00

  • Kesinti Bölgeleri: Yiğitler Mahallesi, Yiğitler Yolu, Aşağı Sokak, Meningeç Mevkii ve civarı

Kiraz ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 12:30 - 18:00

  • Kesinti Bölgeleri: Taşlıyatak Mahallesi, Demirayaklar Sokak, İğdeli Mahallesi ve civarı

Konak ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Azizye Mahallesi, 710-711 Sokaklar ve civarı

Menderes ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Oğlananası Mahallesi

Menemen ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 13:30 - 15:00

  • Kesinti Bölgeleri: Yahşelli Mahallesi, 6321, 6323, 6324 Sokaklar ve civarı

Narlıdere ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 16:00

  • Kesinti Bölgeleri: Gülbeste, Yenikale Sokaklar ve civarı

Ödemiş ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 18:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kerpiçlik Mahallesi

Seferihisar ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Seferihisar Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi

Selçuk ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, Semih Çakıroğlu Caddesi, Kubilay Caddesi ve civarı

Tire ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Pronen - Sya Ges, Solarus Ge, Titiz Ges ve civarı

Torbalı ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Pancar Mahallesi, Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz ve civarı

Urla ilçesinde elektrik kesintisi

  • Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ