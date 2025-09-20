GDZ Elektrik, 21 Eylül Pazar günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
21 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Ahmetli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bahçecik Mahallesi, Matdere Mahallesi, Ulu Cami Mahallesi, Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, Soleado GES Özel Trafoları, Baz İstasyonu Tesisleri ve çevresi
Akhisar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 11:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kapaklı Mahallesi, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ ve civarı
Alaşehir ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
Demirci ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Mihatpaşa Mahallesi, Eski Salihli Yolu
Gölmarmara ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yeniköy Mahallesi, Erdem Kervan Özel ve TST TR-40 bölgesi
Gördes ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmekler, Pınarbaşı, Aysel Demirarslan, Özel Tr Gördes Belediyesi Taş Ocağı ve civarındaki köyler
Kırkağaç ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Halil Çok Özel Trafoları, Mustafa Yavuz, Özyazıcı ve civarı
,ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:30 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Armağan Mahallesi, Tokmaklı Mahallesi, Borlu Mahallesi, Kulalı Mahallesi, Gökveliler Mahallesi, Çayköy Mahallesi ve civarı
Kula ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Tabakhane Mevkii
Salihli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bahçecik Mahallesi, Karağaç Mahallesi, Kurşunlu Vali Konağı Özel Trafosu
Sarıgöl ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 10:00
-
Kesinti Bölgeleri: Güneydamları Mahallesi, Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mahalleleri, Tarımsal Sulama Trafoları ve Özel Trafolar
Saruhanlı ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesi ve civarı
Şehzadeler ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar
Selendi ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yukarı Güllüce Mahallesi
Soma ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 17:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: İnönü Mahallesi, Yüksel Sokak, Emin Ali Özgür Caddesi ve civarı
Turgutlu ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şehitler Mahallesi, Avşar Mahallesi, Albeyrak Mahallesi ve civarındaki özel trafolar
Yunusemre ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 21 Eylül 2025, 23:00 - 23:30
-
Kesinti Bölgeleri: Muradiye, Karaali, Karaorman Mahalleleri, Akgedik TOKİ ve Özel Trafolar
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 21 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.manisa.bel.tr