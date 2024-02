Bu hafta 21 günde bedenimizi nasıl arındırabileceğimizi konuşalım istiyorum. Danışanlarıma “En son ne zaman detaylı bir kan tahlili yaptırdınız?” diye sorduğumda en çok duyduğum 2 cevap var. İlki “Yeni yaptırdım, her şeyim çok iyi.” (Ki gördüğümde öyle olmuyor.) İkincisi de “Ne zaman yaptırdığımı hatırlamıyorum.”



ÖNCE KENDİNİZİ TANIMANIZ GEREK



Bir yerdeki problemi çözmeye başlamadan önce sorunun kaynağını bulmalı ama çözüm yoluna giderken de kendinizi çok iyi tanımanız gerek. Ailedeki hastalıklar maalesef genetik olarak aktarıldığı için mevcut sağlık durumunuza etkisi çok fazla. Mesela kolesterolünüz yüksekken çok iyi hissedemezsiniz. Ya da anemi yaşarken çok da enerjik olmanız beklenemez. İyi bir muayene olmadan, nerede sorun var görmeden çözmeye çalışmak delik olan bir kaba su doldurmaya çalışmak gibidir, işe yaramaz.



Günlük yaşamın içinde yediğimiz besinlerden, kullandığımız ilaçlardan, kötü ve kirli havadan, sudan, kozmetikten, sigaradan, alkolden, aklınıza her ne geliyorsa her şeyden toksinler yani bir nevi kirler kalıyor bize. Vücudumuz da o toksinleri karaciğer, böbrekler, solunum ve sindirim sistemi sayesinde temizliyor. Bağırsak sisteminde çok fazla toksin birikirse, vücutta daha fazla kir var demektir. Bu durum daha kolay hastalanmamıza, bazen de çok ciddi hastalıklarla karşılaşmamıza sebep olabilir.



TOKSİNLERİ VÜCUTTAN ATIN



Bugün hâlâ kanserin sebebi kesin değilken, ben tüm bu birleşimlerin yani vücutta biriken toksinlerin etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Kirli beslenme, kirli çevre, kirli bir hayat ve stres, depresyon demek. Bu da tüm hastalıklara karşı kapıyı açık bırakıp oturmak gibi. Toksinlerden kurtulmak için yapılan tüm güzel şeylere ‘detoks’ diyoruz. Toksinler dışarı, vitaminler içeri demek bu!



DETOKS ARINMADIR



Günümüzün en çok kullanılan diyet terimlerinden birisi de detoks. Detoksla kaç kilo verebilirsiniz bilmiyorum! Çok da önemli değil! Çünkü detoks zayıflamak için yapılmaz. Detoks arınma, ruhen ve fiziken temizlik demektir. Dinlenmek, rahatlamak, yenilenmek demektir. Yaptığınız detoksun sonucu olarak belki kilo da verirsiniz. Bu, rahatlamanın bir parçasıdır, amacı değil.

21 GÜN UYGULAYIN

1. Her gün 2-3 litre su için.

2. Her gün taze sebze tüketin. Bunların bir kısmını mutlaka çiğ, bir kısmını da pişmiş yiyebilirsiniz.

3. Her gün taze meyve yiyin.

4. Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapın.

5. Her gün yemeklerde veya yoğurtla çeşitli baharatlar kullanın.

6. Sadece zeytinyağı kullanın.

7. Şeker, tatlandırıcı, sos, katkı maddeleri kullanmayın. Aşırı tuzlu, aşırı yağlı, kızarmış ürünleri tüketmeyin.

8. Gazlı ve şekerli içecekler içmeyin, alkolden uzak durun.

9. Açık bir çay, iyi bir kahve ve yeşil çay iyi olabilir.

10. Salatalarınıza ve çorbalarınıza mutlaka limon sıkın.