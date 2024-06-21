Kuzey Yarımküre'de 21 Haziran tarihi, yılın en uzun günü ve yazın resmi başlangıcı olarak kutlanıyor.

Dünya'nın eğim açısı anahtar rolü oynuyor

Dünya'nın ekseni, Güneş'e göre 23,5 derecelik bir açıyla eğiktir. Bu eğim, mevsimlerin oluşmasına neden olan temel faktördür. 21 Haziran'da Kuzey Kutbu, Güneş'e en yakın konumuna gelir ve bu sayede güneş ışınları Dünya'ya daha dik açıyla ulaşır. Bu da Kuzey Yarımküre'de gündüzlerin uzamasına ve gecelerin kısalmasına yol açar.

Yengeç Dönencesi ve güneş ışınlarının dik açısı

Güneş, gökyüzünde sürekli hareket halindedir ve 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne (23,5° Kuzey enlemi) dik açıyla gelir. Bu noktada güneş ışınları, Kuzey Kutbu'na en yakın şekilde düşer ve gündüz saatlerini uzatır.

Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlıyor

Aynı zamanda, Güney Yarımküre'de 21 Haziran, kış mevsiminin başlangıcını temsil eder. Bu tarihte Güneş, Oğlak Dönencesi'ne (23,5° Güney enlemi) en uzak noktasına ulaşır ve güneş ışınları Güney Kutbu'ndan uzaklaşarak gündüzlerin kısalmasına ve gecelerin uzamasına neden olur.

Gündönümü tarihleri hafif değişiklik gösterebilir

Gündönümü tarihleri, her yıl 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir. Bu değişim, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin tam olarak 365 gün olmamasından kaynaklanır. Bu nedenle, her dört yılda bir Şubat ayına ek bir gün eklenerek takvimdeki gecikme telafi edilir.

Yaz gündönümü kutlamaları dünyada yaygın

Yaz gündönümü, birçok kültürde kutlanan ve farklı geleneklerle anılan bir olaydır. Stonehenge'de güneş ışınlarının özel bir şekilde hizalanmasını gözlemlemek, ateş yakmak, doğada vakit geçirmek ve ritüeller gerçekleştirmek gibi çeşitli kutlamalar yapılmaktadır.