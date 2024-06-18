Sinemaseverler 21 Haziran Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Şeytan Ayini (The Exorcism), Motorcular (The Bikeriders) ve Sayara: İntikam Meleği filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.İSTANBUL (İGFA) - Bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Gerilimden aksiyona ve drama önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak Şeytan Ayini (The Exorcism), Motorcular (The Bikeriders) ve Sayara: İntikam Meleği filmlerinin içerisinde bulunduğu 21 Haziran Cuma haftasının vizyon programı ve detayları www.paribucineverse.com üzerinden takip edilebiliyor.

21 Haziran Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

Russell Crowe, Sam Worthington ve David Hyde Pierce’in başrollerinde yer aldığı haftanın gerilim filmi Şeytan Ayini (The Exorcism), oyunculuk kariyerine geri dönen bir adamın başından geçenleri konu ediniyor. Anthony, eşinin ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşar. Yaşadığı kaybın acısını atlatmakta zorlanan Anthony, bu sırada bir korku filminin başrolüne seçilerek oyunculuk kariyerine geri döner. Filmin çekimleri başladıktan bir süre sonra Anthony, tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Anthony’nin kızı, aklını kaybetmiş gibi davranan babasının psikolojik bir rahatsızlığının olduğundan şüphelenir. Anthony, kendini geri dönülemez, şeytani bir oyunun içinde bulur.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Jeff Nichols’un üstlendiği Motorcular (The Bikeriders), Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy’li başrolleriyle 1960’larda Ortabatı'da bulunan kurgusal bir motosiklet kulübü olan Vandals’ın yükselişini konu ediniyor. Kulüp on yıl içinde yerel yabancılar için bir toplanma yerinden, orijinal grubun benzersiz yaşam tarzını tehdit eden daha uğursuz bir çeteye dönüşür…

Senaristliğini ve yönetmenliğini Can Evrenol’un üstlendiği, aksioyn ve gerilimi bir arada sunan filmlerden Sayara: İntikam Meleği, Türkmenistanlı bir spor salonu temizlikçisi olan Sayara’nın, kız kardeşinin kontrolden çıkan bir arkadaş grubu tarafından öldürülmesinin ardından başlayan intikam hikâyesini konu ediniyor. İstanbul’da lüks bir spor salonunda çalışan bir göçmen olan Sayara’nın spor salonunun sahibi Barış ile yasak ilişki yaşayan ablası Yonca, Barış ve üç arkadaşının tecavüzüne uğrayıp öldürülür. Babası milletvekili olan Barış ve arkadaşları, göstermelik mahkemede olayın intihar olduğuna kanaat getirilmesiyle serbest kalır. Olayın benzer davalar gibi unutulacağı düşünülür. Ancak Sayara’nın Babası Türkmenistan’ın en güvenilir derin devlet figürlerinden biri ve Sovyet sambo şampiyonlarından Şamil Bazarov’dur ve kızını dövüş konusunda bir ajan gibi yetiştirmiştir. Yaşananlar üzerine Sayara, kendi adaletini sağlamaya karar verir.