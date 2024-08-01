İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içinde 21 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-24" operasyonlarında FETÖ ile bağlantılı 55 kişinin yakalandığını duyurdu.

55 FETÖ şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile 21 ilde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 55 şüpheli gözaltına alındı.

Askeri ve emniyet yapılanmalarına darbe

Operasyonlar sırasında yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" ve "Emniyet Yapılanması" içerisinde aktif rol aldıkları, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi iletişim sağladıkları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin örgüt içinde sorumlu kişilerle bağlantılı oldukları, ifadelerde ve teşhislerde isimlerinin geçtiği, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunduğu tespit edildi.