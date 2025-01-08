Kast ajansı ve menajerlik firmalarına rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, Kast Ajansları Derneği ve sektördeki ajanslar tarafından yapılan başvuruları inceledikten sonra, bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse yönelik soruşturma başlatılmasına karar verdi. Yapılan ön araştırmada, rekabetin engellenmesi amacıyla yasa dışı anlaşmalar yapıldığına dair ciddi bulgular elde edildiği ifade edildi.

Kurulun açıkladığı listeye göre, soruşturma başlatılan firmalar arasında ünlü menajerlik ve prodüksiyon ajansları yer alıyor. Söz konusu firmalar arasında Kast Ajansları Derneği, Abdullah Bulut Menajerlik, Black Listt Menajerlik, Icon Talent ve Yüzdeyüz Oyunculuk gibi isimler bulunuyor. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturma, bu firmaların kanunu ihlal ettiği veya cezalandırılacağı anlamına gelmiyor. Sadece, bu teşebbüsler hakkında yapılan iddialara dayalı olarak kapsamlı bir inceleme yürütülecek.