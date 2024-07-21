İzmir'de 21 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )

Saat : 9:00 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horozgediği

AK Partili Vekil Çankırı hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın annesini ziyaret etti AK Partili Vekil Çankırı hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın annesini ziyaret etti

Bozköy

Çakmaklı

Siteler

Samurlu ( 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Yaren Sk. Çamlık 1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Siteler

Samurlu

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzipaşa ( Irmak Sk. Fevzi Paşa Cd. Kızılırmak Cd. 1. Sanayi Cd. )

İslamsaray

BORNOVA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğanlar ( 1424. Sk. 1425. Sk. 1426. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi ( 107/1. Sk. Yenilik Cd. 107/7 Mustafa Kemal Atatürk Cd. 7702. Sk. 7701. Sk. 7700. Sk. 7521. Sk. 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 7505/1 107/3 )

Ulus ( 7526/3 7526. Sk. 7518 7503/1 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501/1. Sk. 7501. Sk. 100/4. Sk. 100/2. Sk. 7532/2 7550 7501/6 7501 Çanakkale Asfaltı Cd. Nene Hatun Cd. )

Kemal Atatürk ( 7528/2 İstiklal Cd. Koyundere Cami Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 29 Ekim Cd. 7526/1 )

Cumhuriyet ( 7609/1. Sk. 7527. Sk. )

Editör: Engin Keskin