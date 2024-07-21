İzmir'de 21 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaköy ( Eski Karaköy Köy Yolu Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu )
Saat : 9:00 - 9:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horozgediği
Bozköy
Çakmaklı
Siteler
Samurlu ( 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Yaren Sk. Çamlık 1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler
Samurlu
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzipaşa ( Irmak Sk. Fevzi Paşa Cd. Kızılırmak Cd. 1. Sanayi Cd. )
İslamsaray
BORNOVA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar ( 1424. Sk. 1425. Sk. 1426. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( 107/1. Sk. Yenilik Cd. 107/7 Mustafa Kemal Atatürk Cd. 7702. Sk. 7701. Sk. 7700. Sk. 7521. Sk. 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 7505/1 107/3 )
Ulus ( 7526/3 7526. Sk. 7518 7503/1 7503 7501/4. Sk. 7501/2. Sk. 7501/1. Sk. 7501. Sk. 100/4. Sk. 100/2. Sk. 7532/2 7550 7501/6 7501 Çanakkale Asfaltı Cd. Nene Hatun Cd. )
Kemal Atatürk ( 7528/2 İstiklal Cd. Koyundere Cami Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 29 Ekim Cd. 7526/1 )
Cumhuriyet ( 7609/1. Sk. 7527. Sk. )