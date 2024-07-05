Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bozyurt Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. yakalandı.

G.D.’nin suç dosyası kabardı

G.D.’nin, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, otodan hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, resmi kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit gibi çeşitli suçlardan aranması bulunuyordu. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, yaptığı titiz takip ve araştırma sonucu G.D.’yi Bozyurt Mahallesi’nde yakalamayı başardı.

Cezaevine gönderildi

G.D., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan G.D., cezaevine gönderildi.