Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, 21 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukhnaa'yı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle karşıladı. İki lider, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

Görkemli karşılama töreni

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'nın makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler eşliğinde tören alanına getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Tören alanında, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler hazır bulundu. Milli marşların çalınmasının ardından, 21 pare top atışı yapıldı. Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

İki ülke arasında görüşmeler gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukhnaa, törenin ardından iki ülkenin heyetlerini birbirlerine takdim etti. Görüşmeler, hem ikili hem de heyetler düzeyinde gerçekleşti. Liderler, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi için önemli başlıkları masaya yatırdı.

Görüşmelerin ardından liderlerin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukhnaa onuruna resmi bir akşam yemeği vermesi planlanıyor. Karşılama töreninde Türkiye’den birçok bakan ve üst düzey yetkili de hazır bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gibi isimler törende yer aldı.