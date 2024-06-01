Geç Triyas döneminden kalma fosillerin, daha önce bilinmeyen bir dinozor türüne ait olduğu ortaya çıktı. Bu keşif, dinozorların evrimi ve yayılımına dair yeni bilgiler sunarken, aynı zamanda Zimbabve'nin paleontolojik zenginliğini gözler önüne seriyor.

210 milyon yıllık sırlar Kaliba Gölü'nde saklıydı

Yaklaşık 210 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen fosiller, Kaliba Gölü yakınlarında bir kayaya gömülü olarak bulundu. Dinozorun uyluk, incik ve ayak bileği kemiğinden oluşan arka bacağının fosilleşmiş kalıntıları, uzun ve titiz bir araştırma sürecinin ardından bilim dünyasına tanıtıldı. "Musankwa Sanyatiensis" adı verilen bu yeni dinozor türü, otçul ve uzun boyunlu dinozorlar grubuna (Sauropodomorpha) dahil ediliyor. Zimbabve'de keşfedilen dördüncü dinozor türü olan Musankwa Sanyatiensis, bölgenin tarih öncesi yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

Filogenetik analizler farklılıkları ortaya çıkardı

Witwatersrand, Stony Brook üniversiteleri ve Zimbabve ile Londra Doğa Tarihi müzelerinden araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar, Musankwa Sanyatiensis'in dönemin diğer dinozor türlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu. Filogenetik analizler sonucunda, bu yeni türün dinozorların evrim ağacındaki yerini belirlemek ve akrabalık ilişkilerini anlamak mümkün olacak.