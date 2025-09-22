AYDEM Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
22 Eylül Pazartesi günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Merkezefendi
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Yeşilyayla Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Denizli Merkez
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Merkezefendi Mahallesi 429/1, 408, 442, 441, 417, 1736 Sokak, 417 Sokak ile 442 Sokak arasında kalan bölge, KZ-6 Sokak, 1736/9 Sokak ile Ali Dardenel Caddesi arasında kalan bölge ve bağlı ara sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Pamukkale
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Küçükdere, Irlıganlı, Kocadere, Eldenizli Mahallelerinin tamamı, sulama trafoları ve bağlı ara sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Buldan
Tarih: 22.09.2025, 16:00 - 18:00
Kesinti Bölgeleri: Kadıköy Mahallesi, Kadıköy Soğukkuyu İl Sınırı Mevkii.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çivril
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Haydan Mahallesi’nin bir kısmı, Göçmen Mahallesi’nin tamamı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Tavas
Tarih: 22.09.2025, 12:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Pınarlar Mahallesinin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Acıpayam
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Aşağı Mahalle, Şehit Hüseyin Değirmenci ve Şaban Çavuş Caddesi ile bağlı ara sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çameli
Tarih: 22.09.2025, 11:00 - 16:00
Kesinti Bölgeleri: Gürsu Mahallesinin tamamı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çal
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 12:00
Kesinti Bölgeleri: Kaplanlar Mahallesi, Kaplanlar Sokak.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Sarayköy
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Trafolu Mahallesi, Babadağ Yolu Caddesi, Babadağ Caddesi, Hasköy Sokak ve bağlı sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Serinhisar
Tarih: 22.09.2025, 01:00 - 01:30
Kesinti Bölgeleri: Cumhuriyet ve Pınarcık Mahalleleri, özel trafolu müşteriler ve GES'ler (Pamukkale Proje GES, Serinhisar GES, Serinhisar Belediyesi DM, vb.).
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Babadağ
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
Kesinti Bölgeleri: Yeniköy Mahallesinin bir kısmı.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Baklan
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Konak Mah., Şenyayla Yolu üzeri ve mezarlık çevresi.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bekilli
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Bükrüce ve Gömce Mahallesinin tamamı, 9 adet ÖTM ve 1 adet GES (Ahmet Koç GES).
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Beyağaç
Tarih: 22.09.2025, 01:00 - 06:00
Kesinti Bölgeleri: Beyağaç ilçesinin mahallelerinin tamamı, bağlı ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çardak
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Söğüt Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Güney
Tarih: 22.09.2025, 13:00 - 15:00
Kesinti Bölgeleri: Eziler Mahallesi ve bağlı ara sokaklar.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Honaz
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 13:00
Kesinti Bölgeleri: Kocabaş Mahallesi'nde kalan özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kale
Tarih: 22.09.2025, 01:00 - 06:00
Kesinti Bölgeleri: Kale ilçesinin mahallelerinin tamamı, bağlı ara sokaklar ve özel trafolu müşteriler.
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
Denizli Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.denizli.bel.tr/