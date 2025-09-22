GDZ Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
22 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Aliağa
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Helvacı Bölgesi, Hüseyin Şairoğlu Özel, Ümit Ok Özel, Sabahettin Öz Özel, Ercanlar Yumurtalık Özel, Helvacı Trafoları, Fikret Yeşil Özel ve civarları.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova
-
Tarih: 22.09.2025, 14:00 - 19:00
-
Kesinti Bölgeleri: Bahçelerarası Mahallesi, İstinye Park AVM.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Demircilik Mahallesi 2/1 Trafo, Mithatpaşa Mahallesi 2/2-2/6 Trafo, Sadıkpaşa Mahallesi 2/3 Trafo, Endüstri Meslek Lisesi Özel Trafosu.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı
-
Tarih: 22.09.2025, 14:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Onur Mahallesi, 7370 Sokak ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 10:00
-
Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Kooperatifi civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kazım Dirik Mahallesi, Yaşar Üniversitesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Buca
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Menderes Mahallesi, 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme
-
Tarih: 22.09.2025, 12:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ildır Mahallesi, Tınaztepe Mevkii, Termal Kent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği, Günkent Sitesi ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ataşehir Mahallesi, 8012 - 8012/1 - 8014 - 8020/4 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Şerif Onur Grubu.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Foça
-
Tarih: 22.09.2025, 13:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Gerenköy Mahallesi 66/1 Sokak, Veysi Gezginci ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Irmak Mahallesi, 700, 706, 717, 719, 725, 726, 727 Sokaklar ve Aryom 1-2 Etaplar Üzeri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yalı Mahallesi, 312, 165, 298, 161, 163, 153, 296, 306 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karabağlar
-
Tarih: 22.09.2025, 03:00 - 03:15
-
Kesinti Bölgeleri: Vatan, Maliye, Basın Sitesi, Arap Hasan, Bahçelievler, Adnan Süvari, Gülyaka, Kazım Karabekir, Esenyali, Esenlik Mahallesi ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Salman Mah., Eski Salman Tamamı L-76.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka
-
Tarih: 22.09.2025, 02:00 - 02:15
-
Kesinti Bölgeleri: Mavişehir Mahallesi, Sports International.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 09:30
-
Kesinti Bölgeleri: Bağyurdu 29 Ekim Mah., Bağyurdu Kazımpaşa Mah., Bağyurdu Kemal Atatürk Mah., ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Sarısu Mah., Merkez Sokak ve civarları (TR-1).
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Konak
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Azizye Mahallesi, Rakım Erkutlu Caddesi, 574-575-576-628-661-663-666-713-721 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes
-
Tarih: 22.09.2025, 13:30 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen
-
Tarih: 22.09.2025, 15:30 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yahşelli Mahallesi, 6332 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ilica Mahallesi, Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 13:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kazanlı Mah., Ova Mevkii.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Camikebir Mahallesi, 84/5-83/3 Sokak, Sığacık Caddesi ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Belevi Mah., Torbalı Yolu üzeri sulama tesisleri, Pehlivanoğlu, Altınordu tesisleri ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Tire
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Mehmetler Mah., TR1 C Kolu Tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Torbalı
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kaplancık Mahallesi, Ova Sulama Aboneleri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Urla
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kuşçular Mahallesi, 8036, 8037, 8038, 8037/1 Sokaklar ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr