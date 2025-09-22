GDZ Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

22 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

Aliağa

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Helvacı Bölgesi, Hüseyin Şairoğlu Özel, Ümit Ok Özel, Sabahettin Öz Özel, Ercanlar Yumurtalık Özel, Helvacı Trafoları, Fikret Yeşil Özel ve civarları.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Balçova

  • Tarih: 22.09.2025, 14:00 - 19:00

  • Kesinti Bölgeleri: Bahçelerarası Mahallesi, İstinye Park AVM.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Bayındır

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Demircilik Mahallesi 2/1 Trafo, Mithatpaşa Mahallesi 2/2-2/6 Trafo, Sadıkpaşa Mahallesi 2/3 Trafo, Endüstri Meslek Lisesi Özel Trafosu.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Bayraklı

  • Tarih: 22.09.2025, 14:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Onur Mahallesi, 7370 Sokak ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Bergama

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 10:00

  • Kesinti Bölgeleri: Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Kooperatifi civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Beydağ

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Yukarıaktepe, Mutaflar, Çamlık, Palamutçuk Mahalleleri.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Bornova

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kazım Dirik Mahallesi, Yaşar Üniversitesi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Buca

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Menderes Mahallesi, 152/1, 157, 134, 152 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Çeşme

  • Tarih: 22.09.2025, 12:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Ildır Mahallesi, Tınaztepe Mevkii, Termal Kent Sitesi, Pınar Balık Çiftliği, Günkent Sitesi ve çevresi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Çiğli

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Ataşehir Mahallesi, 8012 - 8012/1 - 8014 - 8020/4 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Dikili

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Şerif Onur Grubu.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Foça

  • Tarih: 22.09.2025, 13:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Gerenköy Mahallesi 66/1 Sokak, Veysi Gezginci ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Gaziemir

  • Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 16:00

  • Kesinti Bölgeleri: Irmak Mahallesi, 700, 706, 717, 719, 725, 726, 727 Sokaklar ve Aryom 1-2 Etaplar Üzeri.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Güzelbahçe

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00

  • Kesinti Bölgeleri: Yalı Mahallesi, 312, 165, 298, 161, 163, 153, 296, 306 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Karabağlar

  • Tarih: 22.09.2025, 03:00 - 03:15

  • Kesinti Bölgeleri: Vatan, Maliye, Basın Sitesi, Arap Hasan, Bahçelievler, Adnan Süvari, Gülyaka, Kazım Karabekir, Esenyali, Esenlik Mahallesi ve çevresi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Karaburun

  • Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 18:00

  • Kesinti Bölgeleri: Salman Mah., Eski Salman Tamamı L-76.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Karşıyaka

  • Tarih: 22.09.2025, 02:00 - 02:15

  • Kesinti Bölgeleri: Mavişehir Mahallesi, Sports International.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Kemalpaşa

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 09:30

  • Kesinti Bölgeleri: Bağyurdu 29 Ekim Mah., Bağyurdu Kazımpaşa Mah., Bağyurdu Kemal Atatürk Mah., ve çevresi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Kiraz

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Sarısu Mah., Merkez Sokak ve civarları (TR-1).

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Konak

  • Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Azizye Mahallesi, Rakım Erkutlu Caddesi, 574-575-576-628-661-663-666-713-721 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Menderes

  • Tarih: 22.09.2025, 13:30 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Menemen

  • Tarih: 22.09.2025, 15:30 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Yahşelli Mahallesi, 6332 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Narlıdere

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00

  • Kesinti Bölgeleri: Ilica Mahallesi, Vural, Işıl, Kırlangıç, Alkan, Karakızlı, İslim, Zeytin Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Ödemiş

  • Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 13:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kazanlı Mah., Ova Mevkii.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Seferihisar

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00

  • Kesinti Bölgeleri: Camikebir Mahallesi, 84/5-83/3 Sokak, Sığacık Caddesi ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Selçuk

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 12:00

  • Kesinti Bölgeleri: Belevi Mah., Torbalı Yolu üzeri sulama tesisleri, Pehlivanoğlu, Altınordu tesisleri ve çevresi.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Tire

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00

  • Kesinti Bölgeleri: Mehmetler Mah., TR1 C Kolu Tamamı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Torbalı

  • Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 14:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kaplancık Mahallesi, Ova Sulama Aboneleri.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

Urla

  • Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 15:00

  • Kesinti Bölgeleri: Kuşçular Mahallesi, 8036, 8037, 8038, 8037/1 Sokaklar ve civarı.

  • Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

Daha fazla bilgi için

Kaynak: HABER MERKEZİ