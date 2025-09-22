GDZ Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
22 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Ahmetli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 11:00
-
Kesinti Bölgeleri: Mersindere, Yaraşlı, Kendirlik mahallelerinin tümü ve civarındaki özel trafolar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Dağdere Mahallesi, Turkcell-Vodafone baz istasyonları, tavuk kümeleri, META Nikel Kobalt.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kuzeyir Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Haciveliler Mahallesi, Erkanlar Pamuk Çırçır, MASKİ İçme Suyu Tesisleri, tarımsal sulama tesisleri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Deliçoban Mah., Benlieli Mah., İsabeyli Mah., Nazım Yılmaz, Kölekuyu Tavuk Çiftliği, MASKİ içme suyu ve tarımsal sulama alanları.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Öztürk Zeytin, Öksüzoğlu Petrol, Erman Gezen, Halit Çıgılı, Çolaklar Zeytinyağı, Ertaş Zeytin, Tarım ve Gıda Ürünleri, özel trafolar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Çavullar Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Kula ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 00:00 - 08:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kula Merkez Mahalleler, köyler ve özel trafolar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Allahediyen, Elit Siteleri, Lidya Evleri, Gökköy, Koru Evleri, Mersindere, Hasalan, Yeniköy, Başlıoğlu, Çamurhamamı, ve diğer bazı tarımsal sulama tesisleri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Sarıgöl ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Özpınar Mahallesi ve özel trafolar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Koldere Mahallesi, tarım sulama alanları ve işletmeler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: 2. Anafartalar Mahallesi, 1519, 1521, 1516, 1514, 1517 Sokaklar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 00:00 - 08:00
-
Kesinti Bölgeleri: Selendi Merkez Mahalleler, köyler ve özel trafolar.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Soma ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Karamanlı Mah., Şehit Haluk İnat Caddesi, Kazım Karbekir Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 11:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Çampınar Tarımsal Sulama Trafoları, İzzettin Tarımsal Sulama Trafoları ve civarları.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre ilçesinde elektrik kesintisi
-
Tarih: 22.09.2025, 23:00 - 23:30
-
Kesinti Bölgeleri: Akçaköy, Asmacık, Avdal, Bağyolu, Belenyenice, Beydere, Bostanlar, Büyük Sümbüller ve diğer mahalleler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi