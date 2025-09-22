AYDEM Elektrik, 22 Eylül Pazartesi günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
22 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
Ortaca
-
Tarih: 22.09.2025, 13:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Arıkbaşı Mahallesi, 110 Caddesi, Arıkbaşı Sokak, Fatih Sokak, 128, 134, 135, 628, 654 Sokak ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Bodrum
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 12:00
-
Kesinti Bölgeleri: Türkkuyusu Mahallesi; Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Elmadağ Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Lapa Çavuş Sokak, Su Altı Sokak, Tüfekçi Mehmet Sokak, Hale Sokak ve diğer sokaklar, Bodrum Vergi Dairesi, Bodrum Devlet Hastanesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yaraş Mahallesi bir kısmı ve bölgedeki ÖTM müşterileri.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 15:00
-
Kesinti Bölgeleri: Ygazeller, Taşlı, Yörükoğlu Mahalleleri, Muratlar Mahallesi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye
-
Tarih: 22.09.2025, 15:30 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Pazaryeri Mahallesi; Karapınar Mevkii, Şehit Hasan Küçük Çoban Caddesi, Karapınar Caddesi, Şehit Ramazan Bilgiç Caddesi, Şehit Mustafa Gökdal Caddesi ve civarı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Milas
-
Tarih: 22.09.2025, 09:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Kalınagıl, Çamlıbelen Mahalleleri genelinde ve özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 18:00
-
Kesinti Bölgeleri: Karadere Mahallesi; Belen ve Koftular Mevkii, Belen Caddesi, Kanal Caddesi, Molla Mahmut Caddesi ve çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Dalaman
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Narlı Mahallesi; Güldürtaş ve Damdın Mevkii çevresi.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Marmaris
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Hisarönü Mahallesi, Değirmenyani Mevkii.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Ula
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 17:00
-
Kesinti Bölgeleri: Turgut Mahallesi tamamı.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
Yatağan
-
Tarih: 22.09.2025, 10:00 - 16:00
-
Kesinti Bölgeleri: Yatağan ilçesi, Mesken Mahallesinde bulunan aboneler ve özel trafolu müşteriler.
-
Kesinti Nedeni: Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 22 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.mugla.bel.tr