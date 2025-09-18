Sırbistan, Bosna Hersek, Danimarka, Avusturya ve Türkiye’den gelen 17 halk dansları ekibi ile toplam 700 dansçı, Sarımsaklı sahilinde sergiledikleri performanslarla izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Uluslararası dostluk sahneye taşındı

Aralarında çocuk dansçıların da bulunduğu ekipler, ülkelerine özgü halk danslarını sahnelerken izleyicilerden büyük alkış aldı. Özellikle Danimarka ve Avusturya’da yaşayan Boşnak grupların sahne aldığı bölümde, Küçükköy’de yaşayan Boşnak vatandaşlar da oyunlara ve şarkılara eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

Ayvalık halkı ve yerli-yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bölgedeki kültürel çeşitliliği ve uluslararası dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Ergin: “Kültürel mirasımızı birlikte yaşatıyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivalin 22 yıldır kesintisiz düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Ayvalık’ta kültürel zenginliklerin buluşmasına ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Halk oyunlarının birleştirici gücüyle Balkanlar ve ülkemizin farklı bölgelerinden gelen dansçılar, bizlere muhteşem bir gece yaşattı. Bu etkinlik, Ayvalık’a hem kültürel hem de turistik anlamda büyük değer katıyor. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve sahnede yer alan tüm dansçılarımıza teşekkür ediyorum.”

Coşku dolu geceyle sona erdi

Gece boyunca sahnelenen halk oyunları gösterileri, izleyicilere hem görsel hem de duygusal bir deneyim sundu. Festival, finalde tüm ekiplerin birlikte sahneye çıkarak sergilediği ortak performansla sona erdi.

Ayvalık, Sarımsaklı Trophy Festivali ile bir kez daha uluslararası kültürel buluşmaların adresi olduğunu kanıtladı.