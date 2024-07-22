İzmir'de 22 Temmuz'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarlı

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

Mektep

İbrahimçavuş

Çırpı Cami

BUCA / İZMİR

Saat : 2:00 - 5:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. Park İçi Yolu Uğur Mumcu Cd. Özmen )

Yaylacık ( 1018. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1030. Sk. 160. Sk. 163. Sk. 166. Sk. 168. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 172/1. Sk. 172/2. Sk. 172/5. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 179. Sk. 181/6. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 186/7. Sk. 190. Sk. 190/4. Sk. 190/5. Sk. 190/6. Sk. 190/7. Sk. 190/8. Sk. 190/9. Sk. 191/1. Sk. 191/2. Sk. 191/3. Sk. 191/4. Sk. 191/5. Sk. 191/7. Sk. 191/9. Sk. 38. Sk. 38/1. Sk. 38/2. Sk. 38/3. Sk. 44/1. Sk. 46. Sk. 46/1. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 331. Sk. Uğur Mumcu Cd. BAHRİYE ÜÇOK 365. Sk. 363. Sk. 360 358. Sk. 354. Sk. 350. Sk. 348/8. Sk. 348/7. Sk. 348/6. Sk. 348/5. Sk. 348/4. Sk. 348/2. Sk. 348/1. Sk. 348. Sk. 343. Sk. 339. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 329 325. Sk. 308. Sk. 306. Sk. 302/1. Sk. 302. Sk. 369 366 Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Alkoru Sitesi )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Eyko 38 Denizkabuğu 1 Denizkabuğu 3 1050 Eyko 115 Eyko 117 Eyko 127 EYKO 26 )

FOÇA / İZMİR

Saat : 12:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk ( Simge Sk. CENNET CANSU ARKADAŞ CESUR TOPLUM MEZBAHA DAMLA ATAMAN ÇERKEZ MALİYECİLER Samyeli Sokak ATİK 4. Sk. ADAY Arkadaş Asya Sk. Aygün Sk. Aziz Nesin Cd. Duman Hancı Maliyeciler Mutlu NAZIM HİKMET Okyanus ORUÇ REİS SADULLAH SEVER Sevinç BUKET KEMALETTİN TUĞCU GÜNDOĞDU TUR TURGUT ÖZAL AÇIK CEVAHİR BERRAK )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi ( 3894/1. Sk. Eski İzmir Cd. 3894. Sk. 3893/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891/2. Sk. 3891/1. Sk. 3891. Sk. 3890/2. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. 3886. Sk. )

Devrim ( Park İçi Yolu Eskiizmir Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. 3754. Sk. 3771. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mavişehir ( Hasan Tahsin Uzer Caddesi 2043. Sk. 2044. Sk. Aziz Nesin Blv. Erkin Usman Sk. Mavişehir Pamukkale Sitesi OPERA CADDESİ )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu Yeni ( Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Kestaneli Bağlar 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Bağyurdu İzmir Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kumru Meltem Menderes Cd. Mimoza Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

Kemalpaşa OSB

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa OSB

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emenler ( Omanlar )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gerçekli ( ÇÖREKBABA )

Büyükavulcuk ( büyükavulcuk küme evleri )

Küçükavulcuk

Ocaklı ( Büyükavulcuk Yolu )

Birgi ( karataş küme evleri BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı İRİMAĞZI KÜME EVLER Umurbey Cd. İRİMAĞZII KARATAŞ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ )

La Niña tehlikesi İzmir’i bekliyor: Ekim ve kasıma dikkat! La Niña tehlikesi İzmir’i bekliyor: Ekim ve kasıma dikkat!

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Derebaşı

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kaplan ( çukurköy ceritler yolu Kaplan Köyü İç Yolu KAPLAN YOLU )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Arslanlar

Kırbaş