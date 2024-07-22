İzmir'de 22 Temmuz'da 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarlı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
BUCA / İZMİR
Saat : 2:00 - 5:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vali Rahmi Bey ( Menderes Cd. Park İçi Yolu Uğur Mumcu Cd. Özmen )
Yaylacık ( 1018. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1030. Sk. 160. Sk. 163. Sk. 166. Sk. 168. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 172. Sk. 172/1. Sk. 172/2. Sk. 172/5. Sk. 175. Sk. 176. Sk. 179. Sk. 181/6. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 186/7. Sk. 190. Sk. 190/4. Sk. 190/5. Sk. 190/6. Sk. 190/7. Sk. 190/8. Sk. 190/9. Sk. 191/1. Sk. 191/2. Sk. 191/3. Sk. 191/4. Sk. 191/5. Sk. 191/7. Sk. 191/9. Sk. 38. Sk. 38/1. Sk. 38/2. Sk. 38/3. Sk. 44/1. Sk. 46. Sk. 46/1. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 331. Sk. Uğur Mumcu Cd. BAHRİYE ÜÇOK 365. Sk. 363. Sk. 360 358. Sk. 354. Sk. 350. Sk. 348/8. Sk. 348/7. Sk. 348/6. Sk. 348/5. Sk. 348/4. Sk. 348/2. Sk. 348/1. Sk. 348. Sk. 343. Sk. 339. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 329 325. Sk. 308. Sk. 306. Sk. 302/1. Sk. 302. Sk. 369 366 Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Alkoru Sitesi )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Eyko 38 Denizkabuğu 1 Denizkabuğu 3 1050 Eyko 115 Eyko 117 Eyko 127 EYKO 26 )
FOÇA / İZMİR
Saat : 12:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Simge Sk. CENNET CANSU ARKADAŞ CESUR TOPLUM MEZBAHA DAMLA ATAMAN ÇERKEZ MALİYECİLER Samyeli Sokak ATİK 4. Sk. ADAY Arkadaş Asya Sk. Aygün Sk. Aziz Nesin Cd. Duman Hancı Maliyeciler Mutlu NAZIM HİKMET Okyanus ORUÇ REİS SADULLAH SEVER Sevinç BUKET KEMALETTİN TUĞCU GÜNDOĞDU TUR TURGUT ÖZAL AÇIK CEVAHİR BERRAK )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( 3894/1. Sk. Eski İzmir Cd. 3894. Sk. 3893/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891/2. Sk. 3891/1. Sk. 3891. Sk. 3890/2. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. 3886. Sk. )
Devrim ( Park İçi Yolu Eskiizmir Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. 3754. Sk. 3771. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mavişehir ( Hasan Tahsin Uzer Caddesi 2043. Sk. 2044. Sk. Aziz Nesin Blv. Erkin Usman Sk. Mavişehir Pamukkale Sitesi OPERA CADDESİ )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Kestaneli Bağlar 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Bağyurdu İzmir Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren BAĞYURDU İZMİR 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kumru Meltem Menderes Cd. Mimoza Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
Kemalpaşa OSB
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa OSB
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emenler ( Omanlar )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gerçekli ( ÇÖREKBABA )
Büyükavulcuk ( büyükavulcuk küme evleri )
Küçükavulcuk
Ocaklı ( Büyükavulcuk Yolu )
Birgi ( karataş küme evleri BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii irimağzııı İRİMAĞZI KÜME EVLER Umurbey Cd. İRİMAĞZII KARATAŞ İRİMAĞZI KÜME EVLERİ )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaplan ( çukurköy ceritler yolu Kaplan Köyü İç Yolu KAPLAN YOLU )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arslanlar
Kırbaş