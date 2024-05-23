Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dolandırıcılık şüphelileri yakalandı
Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesinde meydana gelen bilişim yolu ile dolandırıcılık olayının şüphelileri Y.T. ve Y.A. yakalandı.
220 bin TL ele geçirildi
Yapılan ikamet aramasında suça konu 220 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilerce adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Kaynak: İHA