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Yapılan ikamet aramasında suça konu 220 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilerce adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesinde meydana gelen bilişim yolu ile dolandırıcılık olayının şüphelileri Y.T. ve Y.A. yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dinar'da beton mikseri ile traktör çarpıştı

Dinar'da beton mikseri ile traktör çarpıştı

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