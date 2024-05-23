Dinar'da beton mikseri ile traktör çarpıştı Dinar'da beton mikseri ile traktör çarpıştı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında 21 Mayıs tarihinde İskenderun ilçesinde meydana gelen bilişim yolu ile dolandırıcılık olayının şüphelileri Y.T. ve Y.A. yakalandı.

220 bin TL ele geçirildi

Yapılan ikamet aramasında suça konu 220 bin TL para ele geçirildi. Şüpheliler adli mercilerce adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: İHA