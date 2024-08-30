Türkiye genelinde 23 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonu kapsamında, son beş gündür devam eden çalışmalarda 119 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Türkiye genelinde geniş kapsamlı terörle mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen "GÜRZ-10" operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonlar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya gibi büyük şehirler başta olmak üzere 23 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

"Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"

Bakan Yerlikaya, operasyonların amacının DEAŞ terör örgütüne yönelik etkin mücadele olduğunu vurgulayarak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; son terörist etkisiz hale gelene kadar durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz," dedi. Ayrıca operasyonları gerçekleştiren polislere teşekkürlerini ileterek, "Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin," ifadelerini kullandı.