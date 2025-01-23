Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'nin ekonomik şartları, akaryakıt fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. 23 Ocak 2025 itibarıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Geçtiğimiz hafta yapılan fiyat artışlarının ardından, bu hafta fiyatlar durağan bir seyir izliyor.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, motorine 1 lira 47 kuruş, benzine ise 91 kuruş zam yapılmıştı. Ancak yeni haftanın başlangıcında fiyatlarda herhangi bir değişiklik görülmedi.

23 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,22 TL/LT

Motorin: 47,28 TL/LT

LPG: 26,49 TL/LT

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,07 TL/LT

Motorin: 47,17 TL/LT

LPG: 25,89 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 46,72 TL/LT

Motorin: 47,95 TL/LT

LPG: 26,39 TL/LT

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 47,10 TL/LT

Motorin: 48,32 TL/LT

LPG: 26,24 TL/LT

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurlarındaki değişikliklerin, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerine, fiyatları yakından takip etmeleri ve piyasadaki gelişmelere göre hareket etmeleri öneriliyor.