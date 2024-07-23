İzmir'de 23 Temmuz'da 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 3:00 - 3:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emek ( 1660. Sk. 7226. Sk. )

Gümüşpala ( 7081/3 7052/1. Sk. 7065. Sk. 7081/4. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7084/1. Sk. 7085. Sk. 7086/1. Sk. 7086/3. Sk. Şehit Şahin Şimşek Sk. 7086/2 )

Org. Nafiz Gürman ( 7122/2 7150 ATATÜRK 7020/1. Sk. 7020/3. Sk. 7020/4. Sk. 7058. Sk. 7061. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7089/1. Sk. 7090. Sk. 7093. Sk. 7098. Sk. 7098/1. Sk. 7098/2. Sk. 7113. Sk. 7115. Sk. 7115/1 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7121. Sk. 7121/1. Sk. 7122. Sk. 7122/1 7123/1. Sk. 7128. Sk. 7131. Sk. 7132. Sk. )

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Halıköy

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patika )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zafer ( 4401 KIVANÇ 4432 Yener Cd. Kıvanç Cd. 4434. Sk. 4432. Sk. 4400. Sk. 4388/3. Sk. 4388/2. Sk. 4388/1. Sk. 4388. Sk. 4386/2. Sk. 4386/1. Sk. 4386. Sk. 4384. Sk. 4382. Sk. 4380. Sk. 4376. Sk. 4340/1. Sk. 4340. Sk. 4336/1. Sk. 4336. Sk. 4335. Sk. 4322. Sk. 4291 )

Serintepe ( 4371/2 Kıvanç Kemalpaşa 4398. Sk. 4377. Sk. 4375. Sk. 4373. Sk. 4348/1. Sk. 4279. Sk. 4277. Sk. 323. Sk. )

Meriç ( 5704. Sk. 5703. Sk. 5702. Sk. 5701. Sk. 4310. Sk. )

Merkez ( 4576/1 4580 )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilbağlar ( 647/55. Sk. 647. Sk. 647/1. Sk. 647/50. Sk. 647/51. Sk. 647/52. Sk. 647/53. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adatepe ( 28/9. Sk. 1. Sk. 6. Sk. 4. Sk. 8. Sk. 3. Sk. )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Göksu ( 668/10. Sk. 684/22. Sk. 684/21 684/20. Sk. 684/18. Sk. 684/16. Sk. 684/11. Sk. 684/24. Sk. 679/7. Sk. 679/9. Sk. 679/5. Sk. 679/44. Sk. 679/42. Sk. 679/4. Sk. 679/36. Sk. 679/34. Sk. 679/33. Sk. 679/31. Sk. 679/30. Sk. 679/29. Sk. 679/28. Sk. 684/4. Sk. 693/13. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/19. Sk. 693/20. Sk. 679/25. Sk. 679/24. Sk. 679/23. Sk. 679/2. Sk. 679/19. Sk. 679/14. Sk. 679/12. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 16091. Sk. 16090. Sk. 16032. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16075. Sk. 16078. Sk. 16080. Sk. 16083. Sk. 16089. Sk. 16092. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 421 419/4. Sk. 3. Sk. 419. Sk. 8/2. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 10/1 )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 445. Sk. 471 470 449/1 458 441 460. Sk. 448 446 468 466 472 Foça İzmir Karayolu Cd. 8/3. Sk. 7/2. Sk. 7/3 7/1. Sk. 469 467 444 10. Sk. 10/1 10/2. Sk. 10/3. Sk. 10/5. Sk. 419/2 419/4. Sk. 3. Sk. 3/3. Sk. 419. Sk. 419/3. Sk. 421 427. Sk. 442. Sk. 443. Sk. )

Hacıveli ( 407. Sk. 412 )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşil ( 53. Sk. 50. Sk. 52. Sk. Abdülhamit Yavuz )

Atıfbey ( Abdülhamit Yavuz Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( Şehit Süleyman Aşkın NAMIK KEMAL 360 352 362 )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Donanmacı ( 1728. Sk. 1733. Sk. Ulvi Başman Sk. Salah Birsel Sk. Ulvi Başman 1734. Sk. Hilmi Ziya Apak Sk. Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. 1732. Sk. )

Saat : 4:00 - 4:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Donanmacı ( 1721. Sk. 1722. Sk. 1723. Sk. 1740/1. Sk. 1741. Sk. Fazıl Bey Cd. Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. Osman Bey Park İçi Yolu Otopark Ulvi Başman Sk. 1724. Sk. 1726. Sk. 1727. Sk. 1728. Sk. 1734. Sk. 1735. Sk. 1737. Sk. 1737/1. Sk. ÇEVİK ERSİN TEMEL 1739. Sk. SANCAR MARUFLU )

Tuna ( YALI Karşıyaka Vapur İskelesi Kemalpaşa )

Saat : 13:00 - 13:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Donanmacı ( 1741. Sk. ÇEVİK ERSİN TEMEL Ulvi Başman Sk. Otopark Osman Bey Park İçi Yolu Kemal Paşa Cd. )

Tuna ( Kemalpaşa Karşıyaka Vapur İskelesi YALI )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu )

Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )

Yenikurudere

Sinancılar ( Turgutlu Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )

Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Taşlıyatak

İğdeli

Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ovacık ( OVACIK AKALAN Akalan )

Uzunköy

Özge Ceren Deniz'in babası: Olası kastla yargılanmalarını istiyorum Özge Ceren Deniz'in babası: Olası kastla yargılanmalarını istiyorum

KONAK / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ferahlı ( 1162/1. Sk. 1162. Sk. )

Emir Sultan ( Boğaziçi Gaziler Cd. 2215/1. Sk. 1192. Sk. 1183/2. Sk. 1182. Sk. 1181/1. Sk. 1181. Sk. )

Cengiz Topel ( Boğaziçi Cd. Adem Yavuz Cd. 1186/27. Sk. 1186/26. Sk. 1186/25. Sk. 1186/1. Sk. 1185/42. Sk. 1185/25. Sk. 1185/24. Sk. 1185/23. Sk. 1185/22. Sk. 1185/21. Sk. 1185/20. Sk. 1185/16. Sk. )

Boğaziçi ( 2203 Levent B.Hayrettin Paşa 3460/1. Sk. 3460. Sk. 2363. Sk. 2356. Sk. 2344. Sk. 2343/3. Sk. 2343/2. Sk. 2343/1. Sk. 2343. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2340/1. Sk. 2340. Sk. 2208/9. Sk. 2204. Sk. 2203. Sk. )

Anadolu ( Hızır Reis )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikale ( İsmail Cem Sk. Öğretmen Zakir Karataş Sk. Kale Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Payamlı ( 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5065. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5059. Sk. Koca Yusuf Cd. 5105. Sk. 5103. Sk. 5101. Sk. 5099. Sk. 5083. Sk. 5081. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5036. Sk. 5032. Sk. 5042. Sk. Ege Caddesi DENİZ Barış Cd. 5071. Sk. 5030 5079. Sk. 5024. Sk. 5018. Sk. 5066 5075 5073. Sk. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu S. Hasan Demirel Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. )

URLA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İçmeler ( İtokent Cd. Eski Urla İzmir Yolu Cd. 1164 1165/1 8004 TEKKE 1168 1165 1171 1169 UMUT 9 )

Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )

Altıntaş ( İc Yol ZAFER Caylak Sk DÜNDARLI KÜME EVLERİ )

Kuşçular ( 8045. Sk. 8013. Sk. 8003 8001. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ