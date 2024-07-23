İzmir'de 23 Temmuz'da 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emek ( 1660. Sk. 7226. Sk. )
Gümüşpala ( 7081/3 7052/1. Sk. 7065. Sk. 7081/4. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7084/1. Sk. 7085. Sk. 7086/1. Sk. 7086/3. Sk. Şehit Şahin Şimşek Sk. 7086/2 )
Org. Nafiz Gürman ( 7122/2 7150 ATATÜRK 7020/1. Sk. 7020/3. Sk. 7020/4. Sk. 7058. Sk. 7061. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7089/1. Sk. 7090. Sk. 7093. Sk. 7098. Sk. 7098/1. Sk. 7098/2. Sk. 7113. Sk. 7115. Sk. 7115/1 7118. Sk. 7119. Sk. 7120. Sk. 7121. Sk. 7121/1. Sk. 7122. Sk. 7122/1 7123/1. Sk. 7128. Sk. 7131. Sk. 7132. Sk. )
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Halıköy
Saat : 9:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patika )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zafer ( 4401 KIVANÇ 4432 Yener Cd. Kıvanç Cd. 4434. Sk. 4432. Sk. 4400. Sk. 4388/3. Sk. 4388/2. Sk. 4388/1. Sk. 4388. Sk. 4386/2. Sk. 4386/1. Sk. 4386. Sk. 4384. Sk. 4382. Sk. 4380. Sk. 4376. Sk. 4340/1. Sk. 4340. Sk. 4336/1. Sk. 4336. Sk. 4335. Sk. 4322. Sk. 4291 )
Serintepe ( 4371/2 Kıvanç Kemalpaşa 4398. Sk. 4377. Sk. 4375. Sk. 4373. Sk. 4348/1. Sk. 4279. Sk. 4277. Sk. 323. Sk. )
Meriç ( 5704. Sk. 5703. Sk. 5702. Sk. 5701. Sk. 4310. Sk. )
Merkez ( 4576/1 4580 )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilbağlar ( 647/55. Sk. 647. Sk. 647/1. Sk. 647/50. Sk. 647/51. Sk. 647/52. Sk. 647/53. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adatepe ( 28/9. Sk. 1. Sk. 6. Sk. 4. Sk. 8. Sk. 3. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 668/10. Sk. 684/22. Sk. 684/21 684/20. Sk. 684/18. Sk. 684/16. Sk. 684/11. Sk. 684/24. Sk. 679/7. Sk. 679/9. Sk. 679/5. Sk. 679/44. Sk. 679/42. Sk. 679/4. Sk. 679/36. Sk. 679/34. Sk. 679/33. Sk. 679/31. Sk. 679/30. Sk. 679/29. Sk. 679/28. Sk. 684/4. Sk. 693/13. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/19. Sk. 693/20. Sk. 679/25. Sk. 679/24. Sk. 679/23. Sk. 679/2. Sk. 679/19. Sk. 679/14. Sk. 679/12. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16091. Sk. 16090. Sk. 16032. Sk. 16069. Sk. 16070. Sk. 16071. Sk. 16075. Sk. 16078. Sk. 16080. Sk. 16083. Sk. 16089. Sk. 16092. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 421 419/4. Sk. 3. Sk. 419. Sk. 8/2. Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 10/1 )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 445. Sk. 471 470 449/1 458 441 460. Sk. 448 446 468 466 472 Foça İzmir Karayolu Cd. 8/3. Sk. 7/2. Sk. 7/3 7/1. Sk. 469 467 444 10. Sk. 10/1 10/2. Sk. 10/3. Sk. 10/5. Sk. 419/2 419/4. Sk. 3. Sk. 3/3. Sk. 419. Sk. 419/3. Sk. 421 427. Sk. 442. Sk. 443. Sk. )
Hacıveli ( 407. Sk. 412 )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşil ( 53. Sk. 50. Sk. 52. Sk. Abdülhamit Yavuz )
Atıfbey ( Abdülhamit Yavuz Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( Şehit Süleyman Aşkın NAMIK KEMAL 360 352 362 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Donanmacı ( 1728. Sk. 1733. Sk. Ulvi Başman Sk. Salah Birsel Sk. Ulvi Başman 1734. Sk. Hilmi Ziya Apak Sk. Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. 1732. Sk. )
Saat : 4:00 - 4:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Donanmacı ( 1721. Sk. 1722. Sk. 1723. Sk. 1740/1. Sk. 1741. Sk. Fazıl Bey Cd. Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. Osman Bey Park İçi Yolu Otopark Ulvi Başman Sk. 1724. Sk. 1726. Sk. 1727. Sk. 1728. Sk. 1734. Sk. 1735. Sk. 1737. Sk. 1737/1. Sk. ÇEVİK ERSİN TEMEL 1739. Sk. SANCAR MARUFLU )
Tuna ( YALI Karşıyaka Vapur İskelesi Kemalpaşa )
Saat : 13:00 - 13:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Donanmacı ( 1741. Sk. ÇEVİK ERSİN TEMEL Ulvi Başman Sk. Otopark Osman Bey Park İçi Yolu Kemal Paşa Cd. )
Tuna ( Kemalpaşa Karşıyaka Vapur İskelesi YALI )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
Yenikurudere
Sinancılar ( Turgutlu Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak
İğdeli
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( OVACIK AKALAN Akalan )
Uzunköy
KONAK / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ferahlı ( 1162/1. Sk. 1162. Sk. )
Emir Sultan ( Boğaziçi Gaziler Cd. 2215/1. Sk. 1192. Sk. 1183/2. Sk. 1182. Sk. 1181/1. Sk. 1181. Sk. )
Cengiz Topel ( Boğaziçi Cd. Adem Yavuz Cd. 1186/27. Sk. 1186/26. Sk. 1186/25. Sk. 1186/1. Sk. 1185/42. Sk. 1185/25. Sk. 1185/24. Sk. 1185/23. Sk. 1185/22. Sk. 1185/21. Sk. 1185/20. Sk. 1185/16. Sk. )
Boğaziçi ( 2203 Levent B.Hayrettin Paşa 3460/1. Sk. 3460. Sk. 2363. Sk. 2356. Sk. 2344. Sk. 2343/3. Sk. 2343/2. Sk. 2343/1. Sk. 2343. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2340/1. Sk. 2340. Sk. 2208/9. Sk. 2204. Sk. 2203. Sk. )
Anadolu ( Hızır Reis )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikale ( İsmail Cem Sk. Öğretmen Zakir Karataş Sk. Kale Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Payamlı ( 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5065. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5059. Sk. Koca Yusuf Cd. 5105. Sk. 5103. Sk. 5101. Sk. 5099. Sk. 5083. Sk. 5081. Sk. 5040. Sk. 5039. Sk. 5038. Sk. 5036. Sk. 5032. Sk. 5042. Sk. Ege Caddesi DENİZ Barış Cd. 5071. Sk. 5030 5079. Sk. 5024. Sk. 5018. Sk. 5066 5075 5073. Sk. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu S. Hasan Demirel Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İçmeler ( İtokent Cd. Eski Urla İzmir Yolu Cd. 1164 1165/1 8004 TEKKE 1168 1165 1171 1169 UMUT 9 )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )
Altıntaş ( İc Yol ZAFER Caylak Sk DÜNDARLI KÜME EVLERİ )
Kuşçular ( 8045. Sk. 8013. Sk. 8003 8001. Sk. )