AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünde önemli gelişmelere ev sahipliği yapacak. İYİ Parti'den ayrılarak eski partisine döneceğini açıklayan Seyithan İzsiz ve aralarında bağımsız, Yeniden Refah Partisi, DEM ve CHP kökenli olan 16 belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı bildirildi. Bu gelişmeler, partinin büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seyithan İzsiz'in AK Parti'ye dönüşü

İYİ Parti'den 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilen Seyithan İzsiz, eski partisi AK Parti'ye yeniden katılacağını açıkladı. İzsiz, Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Yeniden yuvama dönüyorum. Ben zaten AK Partili idim. 2003'ten bu yana tüm kademelerinde çalıştım. Son seçimde İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in ısrarı üzerine İYİ Parti listelerinden Meclis’e girdim" dedi.

İYİ Parti'yi eleştirdi

Seyithan İzsiz, İYİ Parti'nin merkez partisi olma iddiasının gerçekleşmediğini belirtti. İzsiz, "Şüphesiz amacımız İYİ Parti’nin merkezde konumlanacak bir konuma gelebilmesiydi. Fakat geçen sürede bunun mümkün olamayacağı kanaati hasıl oldu. İstifamdan sonra yuvamızdan davet söz konusu oldu. Bundan sonra ailemizin içinde memlekete hizmet yolculuğuna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

16 Belediye başkanının katılımı

Gazeteci Zafer Şahin, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde 16 belediye başkanının partiye katılacağını duyurdu. Şahin, bu belediye başkanlarının 4'ünün bağımsız, 7’sinin Yeniden Refah Partisi'nden, 1'inin Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEM) ve 1’inin CHP’den seçilmiş olduğunu belirtti. Bu gelişme, AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki etkisini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Hamza Dağ'ın açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partinin genişlemeye devam edeceğini duyurdu. Dağ, "AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz" diyerek, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin partiye katılacağını belirtti. Bu açıklama, AK Parti’nin siyasi stratejisi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.