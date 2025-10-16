Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden 23 yaşındaki Barış Özbay, 3 yıl boyunca evden çıkmayarak telefon ve bilgisayara bağımlı hale geldi.

Deprem sonrası hayat değişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden Semra Özbay ve oğlu Barış Özbay, Defne ilçesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Depremin ardından Barış, üniversite eğitimini yarıda bırakarak telefon ve bilgisayar bağımlısı oldu.

Deprem anında telefonda yakalandı

6 Şubat gecesi deprem sırasında telefonla oyun oynadığını anlatan Barış Özbay, “Depremi önce küçük bir sallanma sandım. Elektrik gidince ciddi bir şey olduğunu fark ettim ama oyunumu kaydetmeye devam ettim. Ailem önce inanmadı” dedi.

Barış, evden pek çıkmadığını ve tüm gününü telefonda geçirdiğini belirtti:

“Elimde olsa yemek de yemem, tuvalete de gitmem. Sadece mecbur olduğum için yapıyorum.”

Sedef hastalığına değinerek, bunun banyo yapmama alışkanlığını etkilemediğini ifade etti.

Arkadaşları eski halini anlatıyor

Ortaokul arkadaşı Furkan Çakmak, Barış’ın deprem öncesinde bakımlı ve sosyal biri olduğunu, depremin ardından yalnızlaşmasıyla sanal dünyaya kapıldığını söyledi:

“Üniversite sonrası yalnız kaldı ve kendini eve kapattı. Yaklaşık 3 yıldır tırnaklarını kesmiyor, bakım yapmıyor.” Başkan Tetik önemli bir soruna neşter vurdu İçeriği Görüntüle

Anne Semra Özbay, oğlunun deprem öncesi sosyal ve hareketli olduğunu, deprem sonrası ise kendini eve kapattığını belirtti: