İkili, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan "Password Türkiye" adlı yarışma programının sunuculuğunu üstlenecek.

Yarışma detayları ve konuklar

Shine Medya'nın yapımcılığını üstlendiği "Password Türkiye", ünlü konukları ağırlayacak. Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan, her hafta farklı ünlü isimlerle eğlenceli ve heyecan dolu anlara imza atacak. Yarışma, iki takımın karşılıklı mücadelesine sahne olacak. Kelimelerin savaşı olarak da nitelendirilen programda, her iki takımın da zeka ve strateji yetenekleri sınanacak.

Nasıl oynanacak?

"Password Türkiye" yarışmasının kökleri, 1961 yılına dayanıyor. Dünyanın en köklü yarışmalarından biri olan bu format, yıllardır birçok ülkede büyük ilgi gördü. Yarışmada her takımdan bir kişiye şifre gösterilecek ve bu kişi takım arkadaşına tek kelimelik ipucu vererek şifreyi buldurmaya çalışacak. Eğer takım arkadaşı şifreyi doğru tahmin ederse, takım puan kazanacak. Şifre bulunamazsa sıra diğer takıma geçecek. İki oyun kazanan takım turu geçmiş olacak.