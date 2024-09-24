Futbol tutkunları için dolu dolu bir gün olan 24 Eylül Salı, birçok ligde önemli karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Günün en dikkat çeken mücadelesinde Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Alaves'i konuk edecek. Bunun yanı sıra, İngiliz devi Manchester City, Watford’u ağırlayacak. Futbolseverler için saatler ilerledikçe heyecan artıyor. İşte, bugün oynanacak maçların detayları:

Bugün oynanacak maçlar

17:00 - Lecce vs. Sassuolo (İtalya Kupası)

20:00 - Sevilla vs. Valladolid (İspanya LaLiga)

20:00 - Valencia vs. Osasuna (İspanya LaLiga)

20:00 - Esenler Erokspor vs. Yeni Malatyaspor (Trendyol 1. Lig)

21:45 - Manchester City vs. Watford (İngiltere Lig Kupası)

22:00 - Real Madrid vs. Alaves (İspanya LaLiga)

22:00 - Torino vs. Empoli (İtalya Kupası)

Gözler Real Madrid ve Manchester City’de

Günün en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Real Madrid - Alaves maçı, saat 22:00'de başlayacak. Arda Güler'in performansı merakla takip edilirken, Madrid ekibinin Alaves karşısında nasıl bir oyun sergileyeceği heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Manchester City'nin Watford karşısındaki performansı da futbolseverler için dikkat çekici olacak.