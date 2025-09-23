AYDEM Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
24 Eylül Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
|İlçe
|Kesinti Başlangıç
|Kesinti Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Buharkent
|09:30
|16:00
|Feslek Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|09:00
|14:00
|Kirazlı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çınar Mahallesi ve özel trafolu aboneler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuşadası
|10:00
|15:00
|Karaova Mahallesinde bulunan; Davutlar Yolu 4. Sokak, Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Gülsüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmaşık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasımpatı, Kirçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, Sümbül sokakları, Grup Evler Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Söke
|15:00
|17:00
|Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mahallelerindeki tüm sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bozdoğan
|09:00
|17:00
|Amasya Mahallesi ASKİ içme suyu trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Nazilli
|10:00
|13:00
|Ocaklı ile Dallıca Mahalleleri ve bölgede özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Efeler
|11:00
|13:00
|Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez
|11:00
|13:00
|Adnan Menderes Mahallesi: 566. Sk., Yeşilırmak Cad., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı 564., 561., 559., 558., 557., 551., Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Orhan Gazi Cd., Egemenlik Blv., 541., 534., 515., 514., 549., 507., 542., 546., 562., 537., 510., 538., 544. Sk.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çine
|10:00
|15:00
|Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve bölgelerdeki tüm özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Didim
|10:00
|14:00
|Efeler Mahallesi, Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Caddesi ve civar sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Germencik
|09:00
|15:00
|Germencik Merkez Mahalleri ve Hıdırbeyli Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karacasu
|09:00
|13:00
|Çamköy Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kuyucak
|10:00
|15:00
|Yukarı Gencellidere Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sultanhisar
|09:00
|16:00
|Atça Mahallesi, Kavaklar Caddesi ve çevre sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karpuzlu
|10:00
|16:00
|Gölcük Kışla Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Aydın Büyükşehir Belediyesi: https://www.aydin.bel.tr