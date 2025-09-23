AYDEM Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Aydın'ın Buharkent, Kuşadası, Söke, Bozdoğan, Nazilli, Efeler, Merkez, Çine, Didim, Kuşadası, Germencik, Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar ve Karpuzlu ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

24 Eylül Çarşamba günü Aydın'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

İlçe Kesinti Başlangıç Kesinti Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Buharkent 09:30 16:00 Feslek Gelenbe ve Yukarı Gelenbe Mahallelerinin tamamı Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 09:00 14:00 Kirazlı Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Çınar Mahallesi ve özel trafolu aboneler Planlı Elektrik Kesintisi
Kuşadası 10:00 15:00 Karaova Mahallesinde bulunan; Davutlar Yolu 4. Sokak, Efes-Fesleğen, Lale, Gül, Gülsüm, Menekşe, Yıldız Tilbe, Hürriyet, Orkide, M. Aslantuğ, Mimoza, Manolya, Okaliptus, Papatya, Yasemin, Zeytin, Pınar, Çınarcık, Derya, Defne, Çınar, Begonvil, Akasya, Köknar, Hanımeli, Ardıç, Şebboy, Sarmaşık, Kıvanç, Begonya, Kaktüs, Karanfil, Kardelen, Kasımpatı, Kirçiçeği, Leylak, Melisa, Nergiz, Sardunya, Sümbül sokakları, Grup Evler Sitesi Planlı Elektrik Kesintisi
Söke 15:00 17:00 Özbaşı, Çalıköy, Nalbatlar, Karacahayıt, Avşar, Köprüalan, Karakaya, Yeşilköy Mahallelerindeki tüm sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Bozdoğan 09:00 17:00 Amasya Mahallesi ASKİ içme suyu trafoları Planlı Elektrik Kesintisi
Nazilli 10:00 13:00 Ocaklı ile Dallıca Mahalleleri ve bölgede özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Efeler 11:00 13:00 Dalama Yeniköy Bucağı Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez 11:00 13:00 Adnan Menderes Mahallesi: 566. Sk., Yeşilırmak Cad., Beyazıt Blv., İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı 564., 561., 559., 558., 557., 551., Çeştepe Blv., Enver Paşa Blv., Osman Gazi Cd., Orhan Gazi Cd., Egemenlik Blv., 541., 534., 515., 514., 549., 507., 542., 546., 562., 537., 510., 538., 544. Sk. Planlı Elektrik Kesintisi
Çine 10:00 15:00 Bedirler, Bahçearası, Çöğürlük Ova Mahalleleri ve bölgelerdeki tüm özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Didim 10:00 14:00 Efeler Mahallesi, Kalender Caddesi, Coral Gardens Villaları, Türkoğlu Caddesi ve civar sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Germencik 09:00 15:00 Germencik Merkez Mahalleri ve Hıdırbeyli Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Karacasu 09:00 13:00 Çamköy Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Kuyucak 10:00 15:00 Yukarı Gencellidere Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Sultanhisar 09:00 16:00 Atça Mahallesi, Kavaklar Caddesi ve çevre sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Karpuzlu 10:00 16:00 Gölcük Kışla Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için