AYDEM Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Denizli’nin Merkezefendi, Merkez, Pamukkale, Buldan, Çivril, Tavas, Acıpayam, Çameli, Çal, Sarayköy, Serinhisar, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Çardak, Güney, Honaz ve Kale ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
24 Eylül Çarşamba günü Denizli'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
24 Eylül’de Denizli'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Kesinti Başlangıç
|Kesinti Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Merkezefendi
|10:00
|15:00
|Hacıeyüplü Mah., Kayalar Mah. Hacıeyüplü Bulvarı, Akça Caddesi 3121, 3126, 3123, 3099 Sokaklar, Mehmet Çınar GES, Özçınar GES, Egekar Karçel GES üretim santralleri ve ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkezefendi
|10:00
|15:00
|Şemikler Mah. Çınkaya Bulvarı (bir kısmı), Hilal Evler Sitesi 3008, 3009, 3003, 3010, 3013, 3135, 4836, 3130, 3133, 4830 sokaklar ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Pamukkale
|09:00
|13:00
|Pelitlibağ Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı, 1115, 1116, 1225, 1112, 1125/1, 1113, 1114, 1127, 1111, 3405 sokak ve ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buldan
|09:30
|15:30
|Yeniçam Mahallesinin tamamı ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çivril
|09:00
|15:00
|Koçak Mahallesinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tavas
|11:00
|12:00
|Medet Mahallesinin bazı bölgeleri ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Acıpayam
|10:00
|15:00
|Çakır Mahallesinin bir kısmı ve bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çameli
|11:00
|16:00
|Gürsu Mahallesinin tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çal
|15:00
|16:30
|Kaplanlar Mahallesi, Kömrelli Sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarayköy
|10:00
|15:00
|Köprübaşı Mahallesi tamamı ve özel trafolu müşteriler (Mesut Öğün TR Ö, Akça Enerji Ö)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Serinhisar
|10:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah. özel trafolu müşteriler ve enerji üretim tesisleri (Hakan Kimya, Mustafa Özkan, Botaş Serinhisar Vana, Semih Vural, Hüseyin İnce, Çoban TR, Osman Can, Çaylı Hanı, Kuzuören GES, Alan GES DM2, Denizli 3 GES, Pamukkale 3 GES, Denizli-1, Pamukkale 2, Denizli 2, Malaz GES, Alan GES 1, Fay GES 1)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Babadağ
|09:00
|14:00
|Yeniköy Mahallesinin bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Baklan
|10:00
|15:00
|Dağal Mahallesi tamamı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bekilli
|10:00
|15:00
|Bükrüce ve Gömce Mahallelerinin tamamı ile 9 adet ÖTM ve 1 adet GES (Ahmet Koç GES)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beyağaç
|01:00
|06:00
|Beyağaç ilçesinin tüm mahalleleri ve bağlı ara sokaklar ile özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güney
|10:00
|12:00
|Aşağıçeşme Mah., bağlı ara sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Honaz
|01:00
|01:30
|Honaz ilçe merkezi, Gürleyik, Emirazızlı, Karateke, Ovacık Mah. tüm mahalleleri ve tünel inşaatı şantiyeleri ile özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kale
|01:00
|06:00
|Kale ilçesinin tüm mahalleleri ve bağlı ara sokaklar (Kale Belediye GES, Kale Devlet Hastanesi GES, Dönmez GES, İlyas Dönmez GES)
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr
-
Denizli Belediyesi: https://www.denizli.bel.tr/