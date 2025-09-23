GDZ Elektrik, 23 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
24 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Kesinti Başlangıç
|Kesinti Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Aliağa
|08:30
|16:30
|Kabeyer, DM, Şahin, Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Balçova
|00:00
|07:00
|Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayındır
|09:00
|17:00
|Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mahallelerindeki trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayraklı
|09:00
|12:00
|Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bergama
|16:00
|17:00
|Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beydağ
|09:00
|12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır Özel Trafolar, M. Telli Tarımsal, T. Işık Tarımsal, A. Karadış Tarımsal
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bornova
|09:00
|17:00
|Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buca
|09:00
|11:00
|Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi, 157/2, 152/1, 140 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çeşme
|09:00
|11:00
|Alaçatı Mh. Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeler, Kutlu Aktaş Barajı ve çevresi, Alaçatı Route35 Restoran
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çiğli
|09:00
|14:00
|Ataşehir Mahallesi, 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dikili
|09:00
|17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Foça
|09:00
|10:30
|Eski Foça, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü 1-3, Hanedan Özel TR, Mercankent Sitesi, Foça Deniz Kuv. Kom.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gaziemir
|09:00
|13:00
|Atıf Bey Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güzelbahçe
|09:00
|17:00
|Atatürk Mahallesi ve çevresindeki sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karaburun
|13:00
|15:00
|TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan, Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, Gözde Saka, Ortadoğulular, Arko, İmren Siteleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karşıyaka
|09:00
|17:00
|Esentepe Mahallesi, 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kemalpaşa
|09:00
|15:00
|Yiğitler Mah., Aşağı Sk., Menengeç Mevki Yolu, 502 Sk., 6001 Sk., Papatya Sk., Saz Yolu, Morsalkım, Yukarı Yiğitler ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kiraz
|12:30
|18:00
|Taşlıyatak Mah., Demirayaklar Sokak, İğdeli Mah., Azmanlar, Kırmustafalar, Kocaibrahimler ve Mollahmetler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Konak
|10:00
|14:00
|Aziziye Mahallesi, 710-711-711/1-714-717-720-721-722-724-725-726/1-729 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menderes
|09:00
|17:00
|Oğlananası Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menemen
|13:30
|15:00
|Yahşelli Mahallesi 6320-6333 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Narlıdere
|09:00
|16:00
|Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ödemiş
|10:00
|18:00
|Kerpiçlik Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seferihisar
|09:00
|17:00
|Seferihisar Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selçuk
|09:00
|17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tire
|09:00
|17:00
|Pronen, SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Torbalı
|09:00
|17:00
|Pancar Mahallesi Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cadde ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Urla
|09:00
|17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr