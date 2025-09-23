GDZ Elektrik, 23 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

24 Eylül’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Kesinti Başlangıç Kesinti Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Aliağa 08:30 16:30 Kabeyer, DM, Şahin, Çetiner, Gurbulak Nakliyat Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova 00:00 07:00 Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır 09:00 17:00 Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mahallelerindeki trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı 09:00 12:00 Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama 16:00 17:00 Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ 09:00 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır Özel Trafolar, M. Telli Tarımsal, T. Işık Tarımsal, A. Karadış Tarımsal Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova 09:00 17:00 Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829, 829/2 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Buca 09:00 11:00 Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy Caddesi, Menderes Caddesi, 157/2, 152/1, 140 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme 09:00 11:00 Alaçatı Mh. Hurmalı Mevkii, Çeşme Otoyol Gişeler, Kutlu Aktaş Barajı ve çevresi, Alaçatı Route35 Restoran Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli 09:00 14:00 Ataşehir Mahallesi, 8216, 8219, 8221, 8211/8 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili 09:00 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı Elektrik Kesintisi
Foça 09:00 10:30 Eski Foça, Emekli Sandığı Foça Tatil Köyü 1-3, Hanedan Özel TR, Mercankent Sitesi, Foça Deniz Kuv. Kom. Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir 09:00 13:00 Atıf Bey Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe 09:00 17:00 Atatürk Mahallesi ve çevresindeki sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun 13:00 15:00 TR-41 Körfez Fideri, Mordoğan, Manal, Körfez, Kamukent Mevkii, Gözde Saka, Ortadoğulular, Arko, İmren Siteleri Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka 09:00 17:00 Esentepe Mahallesi, 8809/4, 8809/35 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa 09:00 15:00 Yiğitler Mah., Aşağı Sk., Menengeç Mevki Yolu, 502 Sk., 6001 Sk., Papatya Sk., Saz Yolu, Morsalkım, Yukarı Yiğitler ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz 12:30 18:00 Taşlıyatak Mah., Demirayaklar Sokak, İğdeli Mah., Azmanlar, Kırmustafalar, Kocaibrahimler ve Mollahmetler Planlı Elektrik Kesintisi
Konak 10:00 14:00 Aziziye Mahallesi, 710-711-711/1-714-717-720-721-722-724-725-726/1-729 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes 09:00 17:00 Oğlananası Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen 13:30 15:00 Yahşelli Mahallesi 6320-6333 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere 09:00 16:00 Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş 10:00 18:00 Kerpiçlik Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar 09:00 17:00 Seferihisar Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk 09:00 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu Cad., Kubilay Cad., İstiklal Cad., 5013-5028 arası sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Tire 09:00 17:00 Pronen, SYA GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve otoban gişeleri Planlı Elektrik Kesintisi
Torbalı 09:00 17:00 Pancar Mahallesi Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Beyazıt, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cadde ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Urla 09:00 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli ve Zeytinler Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için