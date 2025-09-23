GDZ Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

24 Eylül’de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Kesinti Başlangıç Kesinti Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ahmetli 09:00 17:00 Bahçecik Mahallesi, Matdere Mahallesinin bir kısmı, Ulu Cami Mahallesindeki Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, MASKİ İçme Suyu, Soleado GES Özel Trafoları, Baz İstasyonu Tesisleri ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Akhisar 09:00 11:00 Kapaklı Mahallesi tamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir 09:00 17:00 İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Alaşehir 09:00 (23.09.2025) 17:00 (23.09.2025) İstasyon Mahallesi, Altın Rezidans ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Demirci 09:00 17:00 Mihatpaşa Mahallesi, Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A) Planlı Elektrik Kesintisi
Gölmarmara 09:00 17:00 Yeniköy Mahallesi, Erdem Kervan Özel ve TST TR-40 bölgesi Planlı Elektrik Kesintisi
Gördes 09:00 17:00 Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Aysel Demirarslan Özel TR, Gördes Belediyesi Taş Ocağı Özel TR, Ummandere, Akpınar, Goksu Mah., Akpınar Mah., Akpınar Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler Mah., TR Avea Atalan Özel TR, Erenler MASKİ, Kaşıkçı Köyü İçme Suyu Özel TR, Kuyucak Karapınar, Eren Cüra Özel TR, Pınarbaşı Köyü, Kürt Damlari TR-1, Selçuk Bertan Özel TR, Kaşıkçı Bahadırlar, Atalan TR, Çomaklıyayla, Kaşıkçı Köyü, Turkcell Atalan Özel TR, Atalan Radyolink Özel, Kaşıkçı Taşpınar Vodafone Özel TR, Faruk Kırılmış Özel TR, H28 Solar GES Özel TR Planlı Elektrik Kesintisi
Kırkağaç 09:00 17:00 Halil Çok TR-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11, Mustafa Yavuz Özyazıcı Özel TR Planlı Elektrik Kesintisi
Köprübaşı 10:30 13:00 Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler Mahalleleri ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Kula 09:00 17:00 Tabakhane Mevkii Planlı Elektrik Kesintisi
Salihli 09:00 17:00 Bahçecik ve Karaağaç Mahallesi tamı, Kurşunlu Vali Konağı Özel Trafosu Planlı Elektrik Kesintisi
Sarıgöl 09:00 10:00 Güneydamları Mah., Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar Mahalleleri tarımsal ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi
Saruhanlı 09:00 12:00 Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Mahallesinin bir kısmı Planlı Elektrik Kesintisi
Şehzadeler 09:00 15:00 Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulamalar Planlı Elektrik Kesintisi
Selendi 10:00 16:00 Yukarı Güllüce Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Soma 17:00 18:00 İnönü MH (Yüksel Sk, Emin Ali Özgür Cd ve civarı, Tamer Sk, Mustafa Sağlam Sk, Şerif Aytaç Sk ve civarı, Mehmetçik Sk, Şehit Polis Halil Taşçı Sk ve civarı, Duygu Sk, Turgut Özal Cd bir bölümü, Kamelya Sk, Dumlupınar Sk), Hamidiye MH (Vefa Sk, Sahil Sk, Şehit Ömer Halil) Planlı Elektrik Kesintisi
Turgutlu 09:00 17:00 Şehitler Mahallesi; Necat Niğdeli Özel Trafosu, Avşar Mahallesi; Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan Özel Trafoları ve Albayrak Mahallesindeki özel trafolar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Yunusemre 23:00 23:30 Muradiye, Karaali, Karaorman Mahalleleri, Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

