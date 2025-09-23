AYDEM Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

24 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Başlangıç Bitiş Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Ortaca 09:00 12:00 Beşkörprü ve Arıkbaşı Mah. Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Bodrum 15:00 19:30 Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (bir kısmı), Cafer Paşa Cd. (bir kısmı), Büyük İskender Cd. (bir kısmı), Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Saldır Şeyh Cd. (bir kısmı), Halilim Sk., Çökertme Sk., Aspat Sk., Kaktüs Sk., Sabırlık Sk., Şebboylum Sk., Kazancı 1 Sk., Zerdali Sk., Fire İnci̇r Sk., Mandalin Sk., Pomelen Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk. (bir kısmı), 1501, 1521 Sokak Planlı Elektrik Kesintisi
Menteşe 14:00 17:00 Orhaniye Mah. (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) ve bölgede ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Merkez 14:00 17:00 Zeytin Mh. (Zeytin Sk., Gökçebelen Küme Evleri, Taşcağız Küme Evleri, Kabaağaç Küme Evleri), Dağpınar Mh. (Köyiçi Sk., Alacın Küme Evleri) Planlı Elektrik Kesintisi
Fethiye 12:00 16:00 Patlangıç Mah.; Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk., 467/1-17 Sk., MUSKI içme suyu deposu çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Milas 09:00 17:00 Baharlı, Bahçeköy Mahalleleri genelinde Koru, Akyol ve Beçin Mah. kısım, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler Planlı Elektrik Kesintisi
Seydikemer 09:00 15:00 Bayırköy Mah.; Merkez mevkii çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Dalaman 14:00 18:00 Altıntaş Mah. Şehit Turgut Yılmaz Cd., 1,2,3,8 Sokaklar, İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7,14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Marmaris 10:00 16:00 Hisarönü Mah. merkez mevkii genelinde Planlı Elektrik Kesintisi
Ula 10:00 16:00 Şırınköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı Planlı Elektrik Kesintisi
Yatağan 10:00 16:00 Hacıbayramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mah. tamamı ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi
Kavaklıdere 14:00 17:00 Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacıgeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Daha fazla bilgi için