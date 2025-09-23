AYDEM Elektrik, 24 Eylül Çarşamba günü Muğla'nın Ortaca, Bodrum, Menteşe, Merkez, Fethiye, Milas, Seydikemer, Dalaman, Marmaris, Ula, Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
24 Eylül’de Muğla'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Başlangıç
|Bitiş
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ortaca
|09:00
|12:00
|Beşkörprü ve Arıkbaşı Mah. Hacılar Cd., Arıkbaşı Sk., Mevlana Sk., 54, 139, 140, 722 Sokak ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bodrum
|15:00
|19:30
|Cevat Şakir Mah.; İsmet İnönü Cd., Turgut Reis Cd. (bir kısmı), Cafer Paşa Cd. (bir kısmı), Büyük İskender Cd. (bir kısmı), Kıbrıs Şehitleri Cd. (bir kısmı), Saldır Şeyh Cd. (bir kısmı), Halilim Sk., Çökertme Sk., Aspat Sk., Kaktüs Sk., Sabırlık Sk., Şebboylum Sk., Kazancı 1 Sk., Zerdali Sk., Fire İnci̇r Sk., Mandalin Sk., Pomelen Sk., Hoca Ahmet Yesevi Sk. (bir kısmı), 1501, 1521 Sokak
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menteşe
|14:00
|17:00
|Orhaniye Mah. (Aşağı Sanayi Bölgesi tamamı) ve bölgede ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Merkez
|14:00
|17:00
|Zeytin Mh. (Zeytin Sk., Gökçebelen Küme Evleri, Taşcağız Küme Evleri, Kabaağaç Küme Evleri), Dağpınar Mh. (Köyiçi Sk., Alacın Küme Evleri)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Fethiye
|12:00
|16:00
|Patlangıç Mah.; Osman Yakalıoğlu Sk., Osman Akman Sk., 467 Sk., 467/1-17 Sk., MUSKI içme suyu deposu çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Milas
|09:00
|17:00
|Baharlı, Bahçeköy Mahalleleri genelinde Koru, Akyol ve Beçin Mah. kısım, Milas Bodrum Havalimanı, Meslek Lisesi ve özel trafolu müşteriler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seydikemer
|09:00
|15:00
|Bayırköy Mah.; Merkez mevkii çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dalaman
|14:00
|18:00
|Altıntaş Mah. Şehit Turgut Yılmaz Cd., 1,2,3,8 Sokaklar, İstiklal 28 Sk., Eda Sk., Mithat Paşa 7,14 Sk., Doğa Park Evleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Marmaris
|10:00
|16:00
|Hisarönü Mah. merkez mevkii genelinde
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ula
|10:00
|16:00
|Şırınköy Mah. tamamı, Çıtlık Mah. bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yatağan
|10:00
|16:00
|Hacıbayramlar, Hacıveliler, Kırıkköy Mah. tamamı ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kavaklıdere
|14:00
|17:00
|Yeni Mahalle Yayla Mevkii, Hacıgeç Mevkii aboneleri ve ÖTM müşterileri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste AYDEM Elektrik’in 24 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
AYDEM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
AYDEM Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.admelektrik.com.tr/
-
Muğla Büyükşehir Belediyesi: https://www.mugla.bel.tr