Afyonkarahisar'da 24 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Osmangazi Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-16:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - PINARBAŞI : BAYIR SOKAK Afyonkarahisar Dinar İlçesine Bağlı; Duman Köyünün Bir Kısmı Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-15:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - BAĞLAR : 1.DİVAN SOKAK , 1.RÜZGARLI SOKAK , 2.RÜZGARLI SOKAK , 3.RÜZGARLI SOKAK , AKAR SOKAK , CELAL TOKÖZ SOKAK , GÖKTÜRK SOKAK , KAVAK SOKAK , TÜNEL SOKAK MERKEZ - SANTRAL : , BAĞLAR SOKAK , ESENLER SOKAK , HIDIRELLEZ SOKAK , KARANFİL SOKAK , SANTRAL CADDE Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesine Bağlı; Bağlar : , 1.Divan Sokak , 1.Rüzgarlı Sokak , 2.Rüzgarlı Sokak , 3.Rüzgarlı Sokak , Akar Sokak , Celal Toköz Sokak , Göktürk Sokak , Kavak Sokak , Tünel Sokak Merkez - Pazar : , 1. Yeni Sokak , Bağlar Sokak , Karaağaç Sokak Merkez - Santral : , Bağlar Sokak , Esenler Sokak , Hıdırellez Sokak , Karanfil Sokak , Santral Cadde Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-12:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - YENİ : 3132 SOKAK Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi; Toklucak ve Yeniköy Köyü Civarı Yukarı Sakaya ENH'na İrtibatlı Özel Trafolu Müşteriler, Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-12:00 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. DAVULGA - ALASAKALLI : SARIHÜYÜK MEYDAN Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesine Bağlı; Davulga Kasabası Sarıhüyük Mahallesi ile Yukarı Sakarya-1 Hattına İrtibatlı Özel Trafolu Müşteriler, Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-05:30 -24.07.2024-06:30 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - HOCA AHMET YESEVİ : , 1000 SOKAK , 971 SOKAK , 972 SOKAK , 973 SOKAK , 974 SOKAK , 975 SOKAK , 976 SOKAK , 977 SOKAK , 978 SOKAK , 979 SOKAK , 980 SOKAK , 981 SOKAK , 982 SOKAK , 983 SOKAK , 984 SOKAK , 985 SOKAK , 986 SOKAK , 987 SOKAK , 988 SOKAK , 989 SOKAK , 990 SOKAK , 991 SOKAK , 992 SOKAK , 993 SOKAK , 994 SOKAK , 995 SOKAK , 996 SOKAK , 997 SOKAK , 998 SOKAK , 999 SOKAK , ÇEVRE YOLU BULVAR , SEYHAN CADDE , TUNA CADDE MERKEZ - SAHİPATA : , 1002 SOKAK , 643 SOKAK , 924 SOKAK , 925 SOKAK , 926 SOKAK , 927 SOKAK , 928 SOKAK , 929 SOKAK , 930 SOKAK , 931 SOKAK , 932 SOKAK , 933 SOKAK , 934 SOKAK , 935 SOKAK , 936 SOKAK , 937 SOKAK , 938 SOKAK , 939 SOKAK , 940 SOKAK , 941 SOKAK , 942 SOKAK , 943 SOKAK , 944 SOKAK , 945 SOKAK , 946 SOKAK , 947 SOKAK , 948 SOKAK , 949 SOKAK , 950 SOKAK , 951 SOKAK , 952 SOKAK , 953 SOKAK , 954 SOKAK , 955 SOKAK , 956 SOKAK , 957 SOKAK , 958 SOKAK , 959 SOKAK , 960 SOKAK , 961 SOKAK , 962 SOKAK , 963 SOKAK , 964 SOKAK , 965 SOKAK , CEYHAN CADDE , İSHAK HOCA CADDE , MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BULVAR , SEYHAN CADDE , ŞEHİT ABDÜLKADİR KOCATÜRK CADDE , TUNA CADDE MERKEZ - VEYSEL KARANİ : , 1091 SOKAK , 1092 SOKAK , 1093 SOKAK , 1094 SOKAK , 1095 SOKAK , 1096 SOKAK , 1097 SOKAK , 1098 SOKAK , 1099 SOKAK , 1100 SOKAK , 1101 SOKAK , 1102 SOKAK , 1103 SOKAK MERKEZ - YENİCE : , 1230 SOKAK , 1232 SOKAK , 1233 SOKAK , 1234 SOKAK , 1235 SOKAK , 1289 SOKAK , 1290 SOKAK , 1291 SOKAK , 1292 SOKAK , 1294 SOKAK , 2057 SOKAK , 2058 SOKAK , 2069 SOKAK , İSMET ATTİLA CADDE Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi; Sahipata Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1000, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, Çevre Yolu Bulvar , Seyhan Cadde , Tuna Cadde, Veysel Karani Mahallesi 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103 Sokak,, Yenice Mahallesi İsmet Atilla, 1234, 1235, 1233, 1232, 1230, 2069, 2057, 2058, 1294, 1290, 1291, 1292, 1289, 8. Ana Bakım Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi Sosyal Tesisler, Engelsiz Yaşam Merkezi, Fuar Hastanesi, Fuar Alanı, Galericiler Sitesi, Sebze Hali Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.