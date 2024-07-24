Aydın'da 24 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BUHARKENT / AYDIN

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Feslek Mh. ( Feslek Sk. )

İNCİRLİOVA / AYDIN

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Acarlar Mh. ( 43. Atatürk Sk. 100. Sk. 110. Sk. 115. Sk. 17. Sk. 19. Sk. 23. Sk. 34. Sk. 51. Sk. Durmuş Ali Akcan Sk. 13. Yedi Eylül Sk. 15. Yedi Eylül Sk. 17. Yedi Eylül Sk. 18. Atatürk Sk. 19. Yedi Eylül Sk. 2. Atatürk Sk. 2. Yedi Eylül Sk. 21. Yedi Eylül Sk. 23. Yedi Eylül Sk. 41. Atatürk Sk. 8. Yedi Eylül Sk. Kanal Küme Evleri 6135. Sk. 112. Sk. 10. Yedi Eylül Sk. )

KUYUCAK / AYDIN

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gencellidere Mh. ( GENCELLİ MAH. İÇ YOLU GENCELLİ KANAL YOLU GENCELLİ KÖY YOLU GENCELLİ MAH. KÖY YOLU Gencellidere Sk. Denizli Aydın Yolu )

Gencelli Mh. ( Gencelli Sk. GENCELLİDERE MAH. YAYLA YOLU )

Horsunlu Kurtuluş Mh.

NAZİLLİ / AYDIN

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydoğdu Mh. ( 372. Sk. 693. Sk. 691. Sk. )

Pınarbaşı Mh. ( 602. Sk. 687. Sk. 683. Sk. 681. Sk. 598. Sk. 596. Sk. )

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşil Mh. ( 680. Sk. )