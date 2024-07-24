Denizli'de 24 Temmuz'da 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BABADAĞ / DENİZLİ
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniköy Mh. ( Yeniköy Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akpınar Mh. ( 1640. Sk. Barış Cd. Adamacı Cd. )
Saat : 12:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar Mh. ( Begonya Sk. Manolya Sk. Gül Sk. Ömer Amcalar Sk. Yeni Sk. Nergiz Sk. Menekşe Sk. Uşak Cd. )
Saat : 14:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar Mh. ( Begonya Sk. Uşak Cd. İleri Sk. Menekşe Sk. )
PAMUKKALE / DENİZLİ
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kınıklı Mh. ( 6027. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6026. Sk. Doğan Demircioğlu Cd. 6028. Sk. )