Denizli'de 24 Temmuz'da 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BABADAĞ / DENİZLİ

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeniköy Mh. ( Yeniköy Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

Saat : 9:00 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akpınar Mh. ( 1640. Sk. Barış Cd. Adamacı Cd. )

Saat : 12:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gürpınar Mh. ( Begonya Sk. Manolya Sk. Gül Sk. Ömer Amcalar Sk. Yeni Sk. Nergiz Sk. Menekşe Sk. Uşak Cd. )

Saat : 14:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gürpınar Mh. ( Begonya Sk. Uşak Cd. İleri Sk. Menekşe Sk. )

Denizli ülke genelinde ikinci sıraya yükseldi Denizli ülke genelinde ikinci sıraya yükseldi

PAMUKKALE / DENİZLİ

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kınıklı Mh. ( 6027. Sk. 6024. Sk. 6025. Sk. 6026. Sk. Doğan Demircioğlu Cd. 6028. Sk. )