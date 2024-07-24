İzmir'de 24 Temmuz'da 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yüksekköy ( YÜKSEKKÖY KAPUKAYA KÖY YOLU )
Aşağışakran
Bahçedere ( Bahçedere Köyü Bahçedere Köyü İç Yolu )
Kapukaya ( 21 /1 21/11 29. Sk. Kapıkaya Köyü Kapıkaya Köyü İç Yolu )
Yenişakran ( 2. Çevre Yolu )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Arıkbaşı ( Çırpı İstasyon Sk. Sevgi Yolu Sk. OKUL Hürriyet1 Sk. Göçmen Sk. HUZUR )
Kızılcaova ( İstiklal Sk. Özkan Sk. Soğuksu Mevki Sk. Okul Sk. Kırtepe Mevki Sk. Kurtuluş Cd. Gazi Sk. CANLI İSTASYON )
Dernekli
Çiftçigediği ( Çiftçigediği Köyü İç Yolu Çiftçigediği Köyü 4 EYLÜL )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 1637/1. Sk. 1635/1. Sk. 1631. Sk. 1615/5. Sk. 1615/23. Sk. 1615/20. Sk. )
Cengizhan ( 1637/21. Sk. 2193/5. Sk. 2193/4. Sk. 2192. Sk. 2191/2. Sk. 2191. Sk. 2189. Sk. 2188/8. Sk. 2188. Sk. 1615/9 1615/11. Sk. 1615/12. Sk. 1615/13. Sk. 1620/12. Sk. 2177. Sk. 2181. Sk. 2181/5. Sk. 2181/6. Sk. 2182. Sk. )
Alpaslan ( 1615/7. Sk. 1615/8. Sk. 1620/8. Sk. 1620/9. Sk. 2183. Sk. )
Bayraklı ( Şehit Hakan Uysal 1632. Sk. 1632/1. Sk. 1635. Sk. 1636. Sk. 1638. Sk. 1639. Sk. 1640. Sk. )
Muhittin Erener ( 2178/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Manavkuyu ( YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI )
Osmangazi ( 574/3. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 11:30 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 375. Sk. )
Saat : 13:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Evka 3 ( 126/13. Sk. 126/12. Sk. 126/11. Sk. Şehitler 127. Sk. Şehitler Cd. 126/9. Sk. 126/4. Sk. 126/16. Sk. 126/14. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 5:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şehit Mehmet ( Pırlanta Yakası Sitesi )
Musalla ( 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1108. Sk. 1111. Sk. 1112. Sk. 1114. Sk. 1114/1. Sk. 1115. Sk. 1115/1. Sk. 1117. Sk. 1118. Sk. 1121. Sk. 1122. Sk. 1124. Sk. 1125. Sk. 1126. Sk. 1127. Sk. 1128. Sk. 1129. Sk. 1130. Sk. 1131 Sk. 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1136. Sk. 1137. Sk. 1138. Sk. 1141. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler Soğanlık Küme Evleri 1139 İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 1:00 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sevgi ( Akçay Cd. Abdülhamit Yavuz Cd. 80/9. Sk. 80/10. Sk. 80. Sk. 673. Sk. 672. Sk. 671. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 668. Sk. 667. Sk. 666. Sk. )
Gazikent ( 80/2. Sk. 674. Sk. )
Fatih ( 1185/1. Sk. 1185. Sk. 1142/2. Sk. 1142. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 63 47 64 52. Sk. AYIBALIĞI 83 )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çayağzı ( MAVİLER ÇELEBİLER KEMERCİK TEKKE YUKARI BAĞARASI )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Olgunlar ( Gedik HACILAR GEDİK )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yılanlı ( yılanlı köy yolu Yılanlı Köyü )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birgi ( şehit gürol madan cad )
Beyazıtlar ( sabuncuçayı )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birgi ( 18 evler sokak Demir Baba Cd. 18 Evler Sitesi İçi Yolu GAZİATATÜRK CAD sınne İRİMAĞZII )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 5320. Sk. 5317 5315. Sk. 5315 Sk. 5313 5326 5322 5321 5309 5309. Sk. 5311. Sk. 5328 5324 5347. Sk. 5347 5345. Sk. 5340 5338. Sk. 5338 5336 5332 )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 5295. Sk. 5334. Sk. 5336. Sk. 5338. Sk. 5342. Sk. 5344. Sk. 5346. Sk. 5350 5348 5349. Sk. 5352 5350. Sk. 5351. Sk. 5354 Sk. 5357. Sk. 5359. Sk. 5361. Sk. 5337 5358 5363 )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniçiftlik ( Yeniçiftlik Köyü İç Yolu Yeniçiftlik Köyü SULTAN MEHMET )
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bülbüldere
Atalan