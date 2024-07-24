Kütahya'da 24 Temmuz'da planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Osmangazi Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-13:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MURATHANLAR - KÖYÜN KENDİSİ : 1.SOKAK Ugur Mermer San.TR2, Beskarıs Koyu TR2, Beskarıs Koyu TR3, Ismaıl Yıldırım Benzınlık TR, Ekrem Demırel Maden SAN.A.S., Genısler Koyu TR, Aydınlar Koyu TR, Yolcatı Koyu TR2, Alı Osman Terken TR, Nato TR2, Yolcatı Icme Suyu, Osmanıye Koyu TR, A.Alı Arıogul Un, Beskarıs Koyu TR1,Besel Gıda Tr, Erenkoy TR, Murathanlar Icme Suyu, Vodafone Cındagı Mevkıı Baz İstasyonu, Nato TR1, Ugur Mermer San.Tıc.Ltd.Stı. Mermer Ocagı, Toptaş Mermer, Yolçatı Köyü TR1, Mert Hafriyat İnşaat A.Ş., Ahmet Memıs Osmanıye Yakını, Bahtıyar Genc Tarımsal Sulama, Bahtıyar Genc Tarımsal Sulama, Altıntas Koyu TR 1, Altıntas Koyu TR 2, Murathanlar Koyu TR, Çakırsaz Köyü TR, Samet EMREM, Hasan Huseyın Sahın, İbrahim UĞUR, Uğur Mermer San., Yapılcan Köyü TR, Bahtıyar Genc, Hasan Huseyın Sahın Bu kesintiden listedeki köyler etkilenecektir. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. ÇERTE - YILDIRIM : GÖLET SOKAK NOT: BU KESİNTİDEN SADECE YAĞCIK KÖYÜ ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - YENİ BOSNA : ESKİŞEHİR KARAYOLU BULVAR BU KESİNTİDEN SADECE ODAK REFLAKTÖR VE MAD. YENİLİKÇİ YAPI ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-10:00 -24.07.2024-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - YENİ BOSNA : ESKİŞEHİR KARAYOLU BULVAR Çalca Mah. Eskişehir Karayolu Bulv., Karayolları 145.Şube Şefliği Asfalt PLENT Tesisi ve Şantiyesi, Kütahya Belediyesi Hayvan Barınağı, Yıdız Entegre Ağaç San.ve Tic. İstanbul Gübre, Etis Lojistik, Davut KESTER, SS.Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Koop., Kütahya Porselen, Teknopark, Altınçini ve Seramik, Baştaş Otomotiv, Esbeton Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-09:30 -24.07.2024-16:30 tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - BÖLÜCEK : , TAVŞANLI KARAYOLU BULVAR MERKEZ - KİRAZPINAR : , 11. AKDENİZ SOKAK , 3. KİRAZPINAR SOKAK , 4. KİRAZPINAR SOKAK , 4.AKDENİZ SOKAK , 5. KİRAZPINAR SOKAK , 5.AKDENİZ SOKAK , 6. KİRAZPINAR SOKAK , 6.AKDENİZ SOKAK , 7. KİRAZPINAR SOKAK , 7.AKDENİZ SOKAK , 8.AKDENİZ SOKAK Merkez Bölücek Mah. Tavşanlı Karayolu Bulv., Ahmet Derin Cad. Şair Şeyhi Dumlupınar Mah. Tamamı, Kirazpınar Mah., Tavşanlı Karayolu Bulv., Mohaç Cad., Şeyh Şamil Bulv., Semerkant Cad., 3.Karadeniz Sk, 4.Karadeniz Sk, 5. Karadeniz Sk, 6.Karadeniz Sk, 7.Karadeniz Sk, 8. Karadeniz Sk, 2.Ege Sk, 4.Akdeniz Sk, 5.Akdeniz Sk, 6.Akdeniz Sk, 7.Akdeniz Sk, 8.Akdeniz Sk, 11. Akdeniz Sk, Akse Kızılbayır Mevkiileri, Bereket Un Ve Gıd.San.Tıc.Ltd.Stı., Sicim Plastik A.S. , Gürkan Tic., DSİ 34.Şube Müdürlüğü, Aytaçlar İnş., Kredi Ve Yurtlar Kurumu Zafertepe Yurt Müdürlüğü, Prestij Düğün Salonu, DPÜ Villaları, Kütahya Belediyesi Uydukent Su deposu, BG Atabey Davet ve Düğün İşletmeciliği, Abdil Yıldırır Öğrenci Yurdu, Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle;

24.07.2024-09:00 -24.07.2024-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. AYVALI - KÖYÜN KENDİSİ : 1.SORKUN KÜME EVLER BAKIM ONARIM Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.