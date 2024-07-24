Manisa'da 24 Temmuz'da 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

AHMETLİ / MANİSA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cambazlı

ALAŞEHİR / MANİSA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Baklacı ( Alaşehir Kula Yolu Baklacı Köyü Yolu Baklacı Köyü İç Yol Baklacı Köyü İç Yolu BAKLACI SOKAK )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horzumembelli

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıbey ( kazım karabekir sok BAĞARASI 2 NOLU Üzümlü Sk. Çağlayan Sk. Çağlayan 1. Sk. SÜMER ORAL Mustafa Pehlivanoğlu Cd. Eski İzmir Yolu 1. Sk. Cami Sk. Cami Arkası Sk. Bakü Sk. Azıtepe Sk. Asena Sk. ALİ AKGÜN 2. Bagarası Sk. )

DEMİRCİ / MANİSA

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küpeler

Çandır ( Patika Çandır Köyü Çandır Köyü Yolu Çandır Köyü İç Yolu çandır köyü iç yolu )

Esenyurt ( Esenyurt Köyü Yolu Esenyurt Köyü İç Yolu İç Yol ESENYURT )

Iklıkçı

SALİHLİ / MANİSA

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarıpınar ( 1081 sarıpınar iç yol 1069. Sk. 1073. Sk. 1075. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1081. Sk. 1089. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1115. Sk. 1117. Sk. 1119. Sk. 1121. Sk. 1123. Sk. 1125. Sk. 1131. Sk. 1250. Sk. 1252. Sk. 1254. Sk. 1256. Sk. 1258. Sk. 1260. Sk. 1262. Sk. 1266. Sk. 1268. Sk. 1270. Sk. 1272. Sk. 1274. Sk. 1276. Sk. 1284 1306. Sk. )

Kırveli

Başkan Ferdi Zeyrek’ten Turgutlu ziyareti: "Birlikte güzel hizmetler yapacağız" Başkan Ferdi Zeyrek’ten Turgutlu ziyareti: "Birlikte güzel hizmetler yapacağız"

SARUHANLI / MANİSA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çullugörece

Büyükbelen ( Şebboy Şafak İzmir İrem İnci Ünlü Çınar Çıkmazı Çimen Zeytin Zambak Zafer POLİGON Ufuk Tütün Turhan Tunca Tuna 1 Tuna Toros Tatar Tanzer )

ŞEHZADELER / MANİSA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sancaklıçeşmebaşı ( Sancaklıçeşmebaşı Cd. )

Saat : 7:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karayenice ( karayenice karayenice KARAYENİCE Karayenice Köy Yolu )

TURGUTLU / MANİSA

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urganlı ( ova yolu ova yolu. )

Derbent ( ova derbent derbent1 )

Yeniköy ( Çingen Sırtı Mevkii derbent yolu )

YUNUSEMRE / MANİSA

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gökçeler ( gökçeler iç yolu GÖKÇELER gökçeler )

Kaynak: HABER MERKEZİ