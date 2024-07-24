Manisa'da 24 Temmuz'da 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
AHMETLİ / MANİSA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cambazlı
ALAŞEHİR / MANİSA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Baklacı ( Alaşehir Kula Yolu Baklacı Köyü Yolu Baklacı Köyü İç Yol Baklacı Köyü İç Yolu BAKLACI SOKAK )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horzumembelli
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıbey ( kazım karabekir sok BAĞARASI 2 NOLU Üzümlü Sk. Çağlayan Sk. Çağlayan 1. Sk. SÜMER ORAL Mustafa Pehlivanoğlu Cd. Eski İzmir Yolu 1. Sk. Cami Sk. Cami Arkası Sk. Bakü Sk. Azıtepe Sk. Asena Sk. ALİ AKGÜN 2. Bagarası Sk. )
DEMİRCİ / MANİSA
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küpeler
Çandır ( Patika Çandır Köyü Çandır Köyü Yolu Çandır Köyü İç Yolu çandır köyü iç yolu )
Esenyurt ( Esenyurt Köyü Yolu Esenyurt Köyü İç Yolu İç Yol ESENYURT )
Iklıkçı
SALİHLİ / MANİSA
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıpınar ( 1081 sarıpınar iç yol 1069. Sk. 1073. Sk. 1075. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1081. Sk. 1089. Sk. 1091. Sk. 1093. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1101. Sk. 1115. Sk. 1117. Sk. 1119. Sk. 1121. Sk. 1123. Sk. 1125. Sk. 1131. Sk. 1250. Sk. 1252. Sk. 1254. Sk. 1256. Sk. 1258. Sk. 1260. Sk. 1262. Sk. 1266. Sk. 1268. Sk. 1270. Sk. 1272. Sk. 1274. Sk. 1276. Sk. 1284 1306. Sk. )
Kırveli
SARUHANLI / MANİSA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çullugörece
Büyükbelen ( Şebboy Şafak İzmir İrem İnci Ünlü Çınar Çıkmazı Çimen Zeytin Zambak Zafer POLİGON Ufuk Tütün Turhan Tunca Tuna 1 Tuna Toros Tatar Tanzer )
ŞEHZADELER / MANİSA
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sancaklıçeşmebaşı ( Sancaklıçeşmebaşı Cd. )
Saat : 7:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karayenice ( karayenice karayenice KARAYENİCE Karayenice Köy Yolu )
TURGUTLU / MANİSA
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urganlı ( ova yolu ova yolu. )
Derbent ( ova derbent derbent1 )
Yeniköy ( Çingen Sırtı Mevkii derbent yolu )
YUNUSEMRE / MANİSA
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gökçeler ( gökçeler iç yolu GÖKÇELER gökçeler )