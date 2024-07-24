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Muğla 'da 24 Temmuz 'da 4 ilçede planlı elektrik kesinti si yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

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