Muğla'da 24 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BODRUM / MUĞLA

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akyarlar Mh. ( Barış Manço Cd. )

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akyarlar Mh. ( 4263. Sk. 4259. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4264. Sk. 15. Sk. Atatürk Akyarlar Cd. Tarık Akan Sk. Liman Cd. 4403. Sk. )

MENTEŞE / MUĞLA

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

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Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kafaca Mh. ( 19 Mayıs Sk. Kavaklıkuyu Sk. Pürem Sk. 1 Nolu Servis Yolu Cd. 29 Ekim Sk. General Fikret Demirtaş Yayla Cd. )

MİLAS / MUĞLA

Saat : 6:00 - 8:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emek Mh. ( Mezarlık Karşısı 5. Sk. )

Saat : 12:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Eğridere Mh. ( Milas Söke Yolu Eğridere Merkez Sk. )

Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. )

SEYDİKEMER / MUĞLA

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğanlar Mh. ( Cumhuriyet Küme Evleri )

Çobanisa Mh. ( göçer )

Seki Mh.

Yayla Karaçulha Mh. ( Karaçulha Gökben Yaylası Yolu Karaçulha Küme Evleri Kabalı Küme Evleri Karahasantaşı Küme Evleri )

Kaynak: HABER MERKEZİ