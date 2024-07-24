Muğla'da 24 Temmuz'da 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Adm Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BODRUM / MUĞLA
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akyarlar Mh. ( Barış Manço Cd. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akyarlar Mh. ( 4263. Sk. 4259. Sk. 4261. Sk. 4262. Sk. 4264. Sk. 15. Sk. Atatürk Akyarlar Cd. Tarık Akan Sk. Liman Cd. 4403. Sk. )
MENTEŞE / MUĞLA
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kafaca Mh. ( 19 Mayıs Sk. Kavaklıkuyu Sk. Pürem Sk. 1 Nolu Servis Yolu Cd. 29 Ekim Sk. General Fikret Demirtaş Yayla Cd. )
MİLAS / MUĞLA
Saat : 6:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emek Mh. ( Mezarlık Karşısı 5. Sk. )
Saat : 12:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eğridere Mh. ( Milas Söke Yolu Eğridere Merkez Sk. )
Danişment Mh. ( Danişment Merkez Sk. )
SEYDİKEMER / MUĞLA
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğanlar Mh. ( Cumhuriyet Küme Evleri )
Çobanisa Mh. ( göçer )
Seki Mh.
Yayla Karaçulha Mh. ( Karaçulha Gökben Yaylası Yolu Karaçulha Küme Evleri Kabalı Küme Evleri Karahasantaşı Küme Evleri )