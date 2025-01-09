Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışındaki din hizmetleri ve eğitimi faaliyetlerini güçlendirmek için 100 sözleşmeli din görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Görev alacak kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı tarafından 24 farklı ülkede görevlendirilecek.

Başvurular için son tarih 21 Ocak

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıyan adayların başvurularını 21 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecekleri belirtildi. Başvuru süreci ve sınavlarla ilgili detaylı bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek.