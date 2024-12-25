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Manisa için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak aşağıdaki görselde yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Manisa namaz vakitleri . 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Manisa’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Manisa’da sabah namazı saat kaçta kılınır? Gibi sorular merak ediliyor. İşte 25 Aralık Çarşamba Manisa namaz vakitleri.

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